美國防部：美軍撤離阿富汗時遺留2096億元裝備

美國防部統計，美國約有71.2億美元（約新台幣2096億）的軍事裝備遺留在阿富汗。圖為遺留在喀布爾機場的大量裝備。（法新社）

2022/04/28 11:01

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗神學士（塔利班，Taliban）於去年8月15日攻克首都喀布爾（Kabul）後，美軍於8月30日結束撤離行動，但美軍撤離後將大量裝備遺留在當地，多數裝備被神學士接收。美國國防部近期釋出的報告揭露，美國約有71.2億美元（約新台幣2096億）的軍事裝備遺留在阿富汗。

根據美國《CNN》報導，美國國防部報告指出，美國自2005年至2021年8月間，向阿富汗國防及安全部隊提供了價值186億美元（約新台幣5477億）的裝備，在美軍8月30日完成撤軍後，有71.2億美元的軍事裝備遺留在阿富汗，包含飛機、空對地彈藥、軍用車輛、武器、通訊設備及其他裝備。

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在載具部分，約有78架飛機遺留在喀布爾國際機場，價值9.2億美元，在美軍撤離前，已對這批飛機執行「非軍事化」處理。美國遺留4萬多輛軍用車輛，其中包括1.2萬輛悍馬車。

另外，有9524枚空對地彈藥留在當地，絕大多數為傳統彈藥，而非精密制導彈藥；超過30萬把槍枝遺留在阿富汗。報告中指出，美國提供給阿富汗軍隊幾乎所有通信裝備、夜視及監視裝備、爆炸物處理設備、排雷設備、個人防護裝備等，皆遺留在阿富汗。

報告中提到，5架曾在阿富汗使用的Mi-17直升機在2022年正式轉移到烏克蘭，在阿富汗政府垮台時，這5架直升機正在烏克蘭進行全機保養，隨後就一直留在烏克蘭。在俄羅斯入侵前，美國國防部在2022年1月就曾告知美國國會轉交直升機的意願，烏克蘭政府也在2022年3月11日簽署接收相關信函。

在先前為阿富汗採購但尚未移交的彈藥中，美國將大量彈藥轉交給烏克蘭，包括3.7萬發122毫米榴砲砲彈、1500萬發步槍彈藥、9.9萬發40毫米榴彈以及11.9萬枚82毫米迫擊砲高爆彈等。

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