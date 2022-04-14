8億美元軍援清單曝光 美國防部：為頓巴斯之戰量身打造

美國將先前要給垮台前阿富汗政府的Mi-17直升機轉為供給烏克蘭。圖為Mi-17直升機。（美聯社）

2022/04/14 12:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登宣布將向烏克蘭提供8億美元（約新台幣232億）的額外軍事援助，其中包括榴彈砲、裝甲運兵車及直升機，這次也是美國首度向烏克蘭提供重型火砲。美國國防部發言人柯比（John Kirby）表示，新一波軍援是為了在頓巴斯的戰鬥量身打造。

根據美國《CNN》報導，目前烏克蘭和俄羅斯在烏東頓巴斯地區（Donbass）作戰，當地屬於開闊平原地形，並非是像先前在基輔與其他城市進行的城鎮戰，或是在森林地帶交戰，平原這種地形可能有利於俄羅斯進行大型裝甲攻勢，加上頓巴斯地區與俄羅斯接壤，俄羅斯可避免重演入侵初期發生的通訊混亂、後勤短缺問題。

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柯比表示，頓巴斯地區的地形有點類似美國的堪薩斯州，地形平坦，相對先前的交戰區域更加開放，預估俄軍會在此地大量使用戰車、遠程火力來攻擊。柯比強調，美國此波軍援將會為烏克蘭在即將到來的戰鬥中提供一切可能的必要優勢。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）則在推特公佈軍援清單，包括18門155毫米榴彈砲及4萬發榴彈砲砲彈、10組AN/TPQ-36反火炮雷達系統、2組AN/MPQ-64「哨兵」防空雷達系統、300架「彈簧刀」無人機、500枚「標槍」反戰車飛彈、1000組各式反裝甲系統、200輛M113裝甲運兵車、100輛悍馬車、11架Mi-17直升機、岸防無人船、3萬組防彈背心及頭盔、M18A1「闊劍」地雷、障礙拆除設備和用於清除障礙物的C4炸藥、核生化防護裝備、逾2000組光學和雷射測距儀等。其中Mi-17直升機是美國先前欲提供給垮台前阿富汗政府的軍援物資。

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