拜登加碼8億美元軍援挺烏克蘭 首度提供榴彈砲

美國首度向烏克蘭提供重型火砲系統。圖為美軍發射M777榴彈砲。（法新社）

2022/04/14 06:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登於美東時間13日上午11點40分與烏克蘭總統澤倫斯基通話近1小時，隨後拜登發表聲明表示，將向烏克蘭提供8億美元（約新台幣232億）的額外軍事援助，其中包括榴彈砲，這也是美國首度向烏克蘭提供重型火砲系統。

綜合外媒報導，此次拜登宣布的8億軍援中，包括18門155毫米榴彈砲、4萬發榴彈砲砲彈、炮彈定位雷達、200輛裝甲運兵車、300架「彈簧刀」無人機，以及11架Mi-17直升機，這批直升機原本是要給去年垮台前的阿富汗政府使用。此外，這也是美國首次提供榴彈砲給烏克蘭軍隊使用。

請繼續往下閱讀...

拜登在聲明中表示：「美國及盟國、合作夥伴穩定地供應烏克蘭武器，這對於支持烏克蘭對抗俄羅斯入侵十分重要，並有助於確保普廷征服和控制烏克蘭的戰爭目標中失敗，現在我們不能停下腳步。正如我向澤倫斯基總統保證的那樣，美國人民將繼續與勇敢的烏克蘭人民站在一起，為自由而戰。」

美國國防部發言人柯比（John Kirby）表示，此次軍援的部分系統，例如榴彈砲和雷達，不熟悉上述系統的烏克蘭軍隊需要額外培訓。此次美國提供8億美元的額外軍援後，使得美國向烏克蘭提供的軍事援助總額已超過30億美元。

拜登宣布向烏克蘭提供8億美元的額外軍事援助，其中包括榴彈砲。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法