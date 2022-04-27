砸7千元參加「冷水療法」課程 女子下水後昏厥送醫不治

訓練營負責人歐尼爾（右1）與冷水療法其他學員合照。（翻攝IG）

2022/04/27 14:13

〔即時新聞／綜合報導〕嘗試特殊療法，務必留意身體狀況；英國1名39歲女子和2名朋友參加「冷水療法」（cold water therapy）課程，一堂2小時的課程要價200英鎊（約新台幣7400元），誰料竟奪去這名女子的性命。

綜合外媒報導，英國達比郡這名39歲當事人與朋友揪團參加「冷水療法」訓練營；她行前就相當興奮，26日課程當天，教練兼負責人歐尼爾（Kevin O'Neill）在場指導，這名女子開心進入水中適應水溫，起先還能與他人談笑風生，孰料片刻之後竟當場昏厥。

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歐尼爾將她拉上岸進行心肺復甦術（CPR）搶救，但這名女子仍在送醫後宣告不治；歐尼爾難過地表示，「我簡直心碎了，幾乎睡不著，覺得很難接受。我一直想到她的家人，這是場悲劇」，「2年多來，我帶過1100人下水，從沒發生過這種事」。

這名女子和丈夫育有3個孩子，她的丈夫情緒崩潰，警方也介入調查此案，認為該案沒有疑點，目前已將相關文件轉送驗屍單位。

冷水療法使用水溫約在攝氏15度左右，該方法歷史悠久，具上千年歷史，近期再度興起，有許多名人都曾嘗試過這種療法。支持者認為，冷水療法可以改善血液循環、睡眠，並且減少體內發炎症狀，但療法成效實際並沒有研究支持，更可能影響接受治療者的血壓、心律和血液循環，進而造成心臟壓力，且已有數起相關死亡案例。

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