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    為基輔亂葬崗遺體驗屍 法醫：部分女性死者生前曾遭性侵

    烏克蘭法醫對基輔北部郊區的遺體進行檢查，發現部分女性死者生前曾遭性侵。圖為基輔郊區死者下葬。（美聯社）

    烏克蘭法醫對基輔北部郊區的遺體進行檢查，發現部分女性死者生前曾遭性侵。圖為基輔郊區死者下葬。（美聯社）

    2022/04/26 10:08

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯軍隊從基輔周遭撤離後，烏克蘭法醫佩羅夫斯基（Vladyslav Perovskyi）與團隊成員，目前正在基輔北部郊區對亂葬崗的遺體進行檢查，他們發現部分女性死者生前曾遭性侵的證據。

    《衛報》報導，佩羅夫斯基透露，他們針對基輔郊區布查（Bucha）、伊爾平（Irpin）和博羅江卡（Borodianka）的死者進行驗屍，每天約可處理15具遺體，後面還有數百具尚待檢查。

    佩羅夫斯基表示，這些遺體很多都是殘缺不全，還有不少燒得焦黑和嚴重毀容，有時候甚至沒有頭顱。佩羅夫斯基說，部分女性遺體明顯是遭到槍殺，她們的背部有6個以上的彈孔，且具有生前遭強姦跡象。

    基輔檢察官特卡連科（Oleh Tkalenko）表示，他已收到性侵相關證據，正持續調查受害者的地點和年齡等情況，之後會儘快提供給國際刑事法院（ICC），藉此追究俄羅斯的戰爭罪和反人類罪。

    據了解，自從俄羅斯軍隊撤出基輔郊區後，已有數十名倖存女性向警方、媒體、人權組織講述她們所遭受的暴行，例如被輪姦或在兒童面前遭到強姦等等。

    烏克蘭人權專員丹尼索瓦（Lyudmila Denisova）目前記錄了25名婦女的案件，她們被關在布查小鎮的地下室遭到集體性侵，這些案件可能只是冰山一角，烏克蘭當局對此指責俄軍將強姦當做戰爭工具。

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