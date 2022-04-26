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    摩爾多瓦親俄叛離地區傳連續爆炸案 烏克蘭：俄羅斯特務挑釁行動

    圖為摩國親俄叛離區「聶斯特河沿岸共和國」國會大樓前的列寧雕像。（路透）

    圖為摩國親俄叛離區「聶斯特河沿岸共和國」國會大樓前的列寧雕像。（路透）

    2022/04/26 09:41

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後，鄰國摩爾多瓦進入緊急狀態，接納烏克蘭難民，卻也遭到俄羅斯覬覦；日前，摩國親俄叛離地區「聶斯特河沿岸共和國（Transnistria）」發生爆炸，對此，烏克蘭國防部將其描述為俄羅斯特務部門「有計畫的挑釁行動」。

    根據《CNN》報導，烏克蘭國防部國防情報局一份聲明指出，事發3天前，叛離地區的領導人早已做好了防禦準備，小心翼翼地建造了一個安全且舒適的掩體，「顯然，此案是俄羅斯聯邦安全局（FSB）為了製造恐慌與煽動反烏克蘭情緒而計畫的一系列挑釁行動之一」。

    俄羅斯媒體在25日報導稱，「聶斯特河沿岸共和國首都」的「蒂拉斯波爾（Tiraspol）」國土安全部大樓附近傳出連續爆炸聲，俄媒聲稱該建物周圍交通被封鎖，附近房屋玻璃損壞。

    此前，俄軍揚言全面控制烏東、烏南，並要建立通往「聶斯特河沿岸共和國」的通道，摩爾多瓦外交部22日召見俄羅斯大使對此表達關切。對此，烏克蘭總統澤倫斯基22日再次警告，俄羅斯侵略烏克蘭僅是開端，莫斯科當局已有佔領其他國家的構想，烏克蘭只是首當其衝。

    包括俄羅斯在內，「聶斯特河沿岸共和國」主權從未受到承認，但俄羅斯以「維持和平」為由在當地派駐1500名士兵，並守衛一處蘇聯時代大型彈藥庫。

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