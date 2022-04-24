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    斯里蘭卡經濟危機 學生包圍總理官邸要求下台

    首都可倫坡的街頭人山人海，處處可見抗議人潮。（歐新社）

    首都可倫坡的街頭人山人海，處處可見抗議人潮。（歐新社）

    2022/04/24 23:39

    〔即時新聞／綜合報導〕南亞國家斯里蘭卡正身陷該國史上最嚴重的經濟危機，導致民眾接連上街示威，在今（24）日的抗議活動中，有數千名對總理馬辛達·拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）極為不滿的大學生包圍了他的住宅，要求拉賈帕克薩辭職下台。

    《法新社》報導，為了應對今日的抗議人潮，斯里蘭卡警方今日在首都可倫坡（Colombo）周遭的道路設置了路障，試圖讓抗議人潮無法匯合，但卻最後卻被學生們闖進總理的官邸。

    在抗議過程中，一名學生領袖爬上了官邸的圍欄，並對著員警大喊：「你們可以把路堵住，但阻止不了我們的抗爭，一直到整個政府滾蛋回家。」

    斯里蘭卡警方最後使出了空城計來穩住場面，他們向在場學生表示，總理目前並不在官邸，這才迫使人潮散去。

    斯里蘭卡面臨的經濟問題可說是五花八門，例如已經連續好幾個月的停電、破紀錄的通貨膨脹以及食品燃料短缺，這一切都讓民眾的不滿日益升高。

    斯里蘭卡經濟崩壞的起因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情大流行，中斷了該國賴以為生的旅遊業以及僑匯收入，導致米、奶粉、糖、白、麵粉、藥物等必需品變的極為匱乏，沒有錢支付燃料費的電力公司也被迫限時供電，而失控的通貨膨脹又讓整個情況雪上加霜。

    過去兩個星期以來，每天都有數千人聚集在斯里蘭卡總統戈塔巴雅（Gotabaya Rajapaksa）的辦公室外，要求他們兄弟趕快走人。戈塔巴雅是馬辛達的弟弟。

    斯里蘭卡總理拉賈帕克薩的官邸被學生們還有抗議人士團團包圍。（歐新社）

    斯里蘭卡總理拉賈帕克薩的官邸被學生們還有抗議人士團團包圍。（歐新社）

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