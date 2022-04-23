未制裁俄挨批 印度財長辯：我們需要俄國協助捍衛國土

印度財政部長希塔拉曼。（彭博資料照）

2022/04/23 15:55

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭以來，印度一直未正面譴責俄國，也未加入國際制裁行列，反而繼續購買俄國石油，為極少數仍與俄國正常往來的民主國家。印度財政部長希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）22日受訪解釋，印度固然希望成為「自由世界」的強大朋友，但印度也需要俄國協助捍衛邊界。

《彭博》23日報導，印度是俄國武器的第一大買家，在國防上透過俄製武器嚇阻巴基斯坦和中國的挑釁。希塔拉曼坦言，這兩個鄰國聯手與印度作對，有鑑於此，印方已向美國解釋印度的「獨特」地緣位置。

請繼續往下閱讀...

她表示，印度自然希望與歐盟及整個西方自由、開放世界當朋友，但不是一個處處迫切需要幫助的軟弱朋友，「考量到我們所處的地緣位置，除非我們本身夠強壯，否則你認為我們可以如何保護自己？」

她強調，印度不追求侵略者、擴張者式的強壯，而是能夠捍衛本國13億人民的強壯，不論是在政治、戰略或經濟方面皆然。

美國一名資深外交官21日承諾，將協助印度擺脫對俄製武器的依賴，同時也再次警告中國，若發現中國為俄國提供「物質支援」，必會出手制裁。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法