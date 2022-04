以「餓」逼「降」！美智庫：亞速鋼鐵廠內平民不太可能離開

2022/04/23 10:28

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已快進入第2個月,拿下首都基輔(Kyiv)的任務失敗後,目前俄軍轉往烏東地區開展頓巴斯戰役(The Battle for the Donbas),並持續包圍烏南港城馬立波(Mariupol)內的亞速鋼鐵廠(Azovstal)。對此,美國智庫分析,俄軍企圖讓鋼鐵廠內的軍民「活活餓死」,逼迫他們投降。

據《半島電視台》報導,美國華府智庫戰爭研究所(ISW,Institute for the Study of War)23日在官方推特上更新最新戰情指出,俄羅斯軍隊目前尋求「活活餓死」亞速鋼鐵廠內剩餘的守軍及平民,目前遭到圍困在廠內的民眾,不太可能離開。

請繼續往下閱讀...

另據《ISW》官網的詳細報告則表示,俄羅斯中央軍區代理司令明涅卡耶夫(Rustam Minnekayev)22日在國防工業企業聯盟年度全體會議上發言時稱,俄軍在2天前開始了新一個階段的戰爭,毫無意外地證實了俄國防長紹伊古(Sergei Shoigu)及烏國官員19日針對「頓巴斯戰役」已開打的說法。

ISW指出,俄軍在第二大城哈爾科夫(kharkiv)東南方的伊久姆市(Izyum)開展了局部攻擊行動,並派出了士兵或軍用飛機,對烏軍鎮守的據點進行偵察、搜索情報的行動,其目前在烏東每日的攻擊行動中,取得了小幅進展。

#Mariupol Update:#Russian forces seek to starve out the remaining defenders and civilians in Azovstal and are unlikely to allow trapped civilians to leave.https://t.co/3ROWRmAWNP pic.twitter.com/FplQJnn0U0