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    以「餓」逼「降」！美智庫：亞速鋼鐵廠內平民不太可能離開

    美國華府智庫戰爭研究所指出，俄軍打算活活餓死亞速鋼鐵廠內的剩餘烏軍及平民，逼迫他們投降。（圖擷取自ISW官網）

    美國華府智庫戰爭研究所指出，俄軍打算活活餓死亞速鋼鐵廠內的剩餘烏軍及平民，逼迫他們投降。（圖擷取自ISW官網）

    2022/04/23 10:28

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已快進入第2個月，拿下首都基輔（Kyiv）的任務失敗後，目前俄軍轉往烏東地區開展頓巴斯戰役（The Battle for the Donbas），並持續包圍烏南港城馬立波（Mariupol）內的亞速鋼鐵廠（Azovstal）。對此，美國智庫分析，俄軍企圖讓鋼鐵廠內的軍民「活活餓死」，逼迫他們投降。

    《半島電視台》報導，美國華府智庫戰爭研究所（ISW，Institute for the Study of War）23日在官方推特上更新最新戰情指出，俄羅斯軍隊目前尋求「活活餓死」亞速鋼鐵廠內剩餘的守軍及平民，目前遭到圍困在廠內的民眾，不太可能離開。

    另據《ISW》官網的詳細報告則表示，俄羅斯中央軍區代理司令明涅卡耶夫（Rustam Minnekayev）22日在國防工業企業聯盟年度全體會議上發言時稱，俄軍在2天前開始了新一個階段的戰爭，毫無意外地證實了俄國防長紹伊古（Sergei Shoigu）及烏國官員19日針對「頓巴斯戰役」已開打的說法。

    ISW指出，俄軍在第二大城哈爾科夫（kharkiv）東南方的伊久姆市（Izyum）開展了局部攻擊行動，並派出了士兵或軍用飛機，對烏軍鎮守的據點進行偵察、搜索情報的行動，其目前在烏東每日的攻擊行動中，取得了小幅進展。

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