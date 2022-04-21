全力助抗俄 拜登宣布加碼13億美元援助烏克蘭

美國總統拜登今日宣布新一輪對烏克蘭的援助。（法新社）

2022/04/21 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登（Joe Biden）今（21）日宣布再對烏克蘭提供價值8億美元的軍事援助與5億美元（總計13億美元，約合新台幣381億元）的經濟援助，協助抵抗俄羅斯的入侵。拜登甚至放話，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）「永遠無法成功統治並佔有全烏克蘭」。

美國有線電視網（CNN）報導，拜登在白宮表示，美國政府將追加8億對烏克蘭的軍事援助，「我們現在必須加快援助方案，幫助烏克蘭準備面對俄羅斯的攻勢。俄國的進攻在地理上會更加受限，但他們的殘暴方面可不會。」

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俄羅斯船隻不得接近美國海岸

除了軍事方面，拜登也表示美國將提供5億美元給基輔，協助烏克蘭政府繼續運作。他說，烏克蘭可用這筆資金「來穩定他們的經濟、援助被俄羅斯殘害過的社區，並支付給那些勇敢且持續為烏克蘭人民提供必要服務的工作人員。」

拜登也公布了一個因應烏克蘭難民的計畫「團結為烏克蘭」（Unite for Ukraine），拜登將其描述為「烏克蘭人自歐洲安全合法移民到美國的便捷通道」；另外，拜登也宣布，所有懸掛著俄羅斯國旗或是俄羅斯業者所擁有或經營的船隻，往後不再被允許停泊在美國港口，也不得接近美國海岸線。

拜登說，美國這些新的舉措就是為了向普廷傳達一個訊息：「他將永遠無法成功統治占領烏克蘭全境。他辦不到。」

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