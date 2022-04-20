俄軍損傷擴大！普廷烏戰決策 遭克宮自家人質疑

彭博報導，在俄羅斯總統普廷下令揮軍入侵烏克蘭近乎8週後，隨著俄軍損傷擴大、俄羅斯面臨空前國際孤立之際，一群為數少但不斷增加的克里姆林宮內部高層官員正悄悄質疑普廷啟動戰爭的決策。（法新社、歐新社；本報合成）

2022/04/20 22:49

〔編譯楊芙宜／台北報導〕彭博報導，在俄羅斯總統普廷下令揮軍入侵烏克蘭近乎8週後，隨著俄軍損傷擴大、俄羅斯面臨空前國際孤立之際，一群為數少但不斷增加的克里姆林宮內部高層官員正悄悄質疑普廷啟動戰爭的決策。

報導根據對10位知情人士的採訪指出，這些對權力頂峰的批評人士雖有限，但橫跨政府和國營事業高層職位，他們認為入侵烏克蘭是一場災難性錯誤，將讓俄國倒退數年。這些知情人士以不具名受訪，主因擔憂遭俄國政府對公開評論相關戰事者施以懲罰。

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2位知情人士透露，侵烏戰爭以來多週，普廷身邊原由強硬派組成的顧問和親信圈甚至進一步再縮減，入侵決策是由普廷、俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）、參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）、國安會秘書長帕特魯舍夫（Nikolay Patrushev）拍板決定。

這些知情人士表示，普廷日漸依賴由強硬派顧問組成的越來越狹窄圈子，他不理會其他高層官員警告戰爭導致對俄國經濟和政治嚴重損害的後果。

據透露，有限資訊導致克宮在戰事初期錯估，押注會獲得烏軍和烏國官員廣泛支持、以及很快就取得軍事進展，普廷也低估了烏克蘭總統澤倫斯基、誤以為澤倫斯基是位弱勢總統。

了解對話內容的人士指出，協助穿梭促成烏俄和平談判的俄國寡頭阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）還必須消除普廷原先誤解，因為普廷先前確信喜劇演員出身的澤倫斯基在戰爭爆發後就會逃離出國。

部分受訪者說，他們越來越和美國情報官員有同樣擔憂，即普廷一旦面臨他視為歷史使命的戰事失敗，他可能轉向局部使用核武。俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）19日受訪時，針對多次被詢問到俄國是否在烏國可能使用核武的問題，他不願直接回應。

報導說，越來越多克宮頂端內部人士相信，普廷矢言繼續的這場戰爭將導致俄羅斯日後多年遭受孤立、和國際緊張升溫，這將使俄國經濟殘跛、安全受損、全球影響力受摧毀。一些商業大亨雖委婉聲明質疑克宮戰略，但許多權勢人士因害怕莫斯科對異議人士整肅，不敢公開提出他們的擔憂。

這些持懷疑態度的人士對美國和其盟邦回應俄侵烏的制裁速度和廣度感到驚訝。西方對俄羅斯的制裁措施已凍結了俄國央行6400億美元外匯存底的一半，外國企業近乎立即就關閉在俄國營運、放棄在當地數十年來投資，並持續穩定擴大對烏克蘭政府的軍援、協助烏軍阻卻俄軍攻勢。

知情人士透露，高層官員試過向普廷解釋制裁的經濟衝擊是毀滅性的，抹去普廷統治20年帶來的經濟成長和提高的生活水準；不過，普廷不理睬這些警告，他說俄國雖會付出巨大代價，西方讓他沒有其他選擇、只能發動戰爭。

普廷3月中曾公開表示，「這場針對俄羅斯的經濟閃電戰（economic blitzkrieg）已經失敗了」，俄國經濟將會調適。

據指出，普廷仍有自信獲得俄國民眾支持，俄羅斯準備好承受多年犧牲，以達成普廷讓國家偉大的願景；即使克宮已降低侵烏野心，從快速拿下烏國大部分，轉變為烏東頓巴斯地區的艱辛戰役，普廷決心推進戰事。

這些俄國批評人士認為，目前仍無希望讓普廷改變戰爭路線，國內也沒有可對普廷構成任何挑戰的前景，鑒於普廷在俄國政治體系的完全征服統治地位，其他不同意見只在民間生根。

彭博報導，俄羅斯入侵烏克蘭戰爭接近8週，隨著俄軍損傷擴大、俄羅斯面臨空前國際孤立，俄國總統普廷啟動戰爭決策遭到克里姆林宮內部自家高層官員的質疑。（法新社）

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