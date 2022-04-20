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    外媒指拜登對歐巴馬透露 將爭取2024大選連任

    外媒消息指出，美國總統拜登（圖右）向前總統歐巴馬（圖左）透露，他計畫要參加2024大選競選連任。（路透）

    外媒消息指出，美國總統拜登（圖右）向前總統歐巴馬（圖左）透露，他計畫要參加2024大選競選連任。（路透）

    2022/04/20 09:35

    〔即時新聞／綜合報導〕外媒消息指出，美國總統拜登（Joe Biden）向前總統歐巴馬（Barack Obama）透露，他計畫要參加2024大選競選連任。

    據美國《國會山莊報》（The Hill）報導，有兩位消息人士表示，拜登對歐巴馬透露，他計畫要參加2024大選，爭取連任總統。熟悉拜登與歐巴馬對談的消息人士指出，拜登相信自己是唯一可以打敗川普的人選。消息人士不認為，拜登覺得民主黨有其他任何人選可以擊敗川普。雖然本月稍早拜登與歐巴馬曾共進午餐，但目前尚不清楚兩人士在何時談及競選連任的話題，白宮方面也未對此做出評論。

    報導指出，雖然拜登支持率不斷下降，但拜登仍被認為是最有可能在選舉中擊敗川普的民主黨人選。而除了支持率堪憂，拜登的年齡問題也是一個隱憂，現年79歲的拜登，在去年上任時已是美國有史以來最年長的總統，若拜登真的在2024成功連任總統，在第二任期開始時年齡將高達82歲。

    報導提到，根據《CNBC》上週發布的一項民調顯示，只有38%的美國人支持拜登擔任總統的施政，有高達53%的美國人不支持。特別是在經濟方面，拜登的得分較低，有高達60%的人不支持。「FiveThirtyEight」最近發布民調也顯示，拜登的支持率低於42%。

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