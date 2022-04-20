威脅升溫！ 中共擴增遠程預警雷達 緊盯台、日、韓

外媒指出，中國在山東省沂源縣架設遠程預警雷達，可用來探測數千公里外的彈道飛彈，該陣地的探測範圍覆蓋台灣、日本和南韓等國。左圖為2019年衛星照，右圖為2022年同一地點衛星照。（圖取自《防務新聞》網頁）

2022/04/20 00:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國威脅升溫！外媒指出，最新的衛星影像發現中共在山東省沂源縣山區擴增遠程預警雷達，應可探測數千公里外的飛彈發射動態，類似的設備不只一處，探測範圍應可覆蓋台灣、日本和南韓等國。

根據美國《防務新聞》（Defense News）報導，這張由美國太空科技公司「Maxar Technologies」在今年2月拍攝並發佈在Google Earth的衛星影像顯示，中國山東省沂源縣一座海拔約2300英尺（約701公尺）的山頂，已增建一座新的大型相位陣列雷達（LPAR，中國稱相控陣雷達），該雷達朝向東北方，緊臨原有的另一座長程預警雷達陣面是朝另外一個方向。

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報導指出，和美軍鋪路爪長程預警雷達（PAVE PAWS）不同的是，這張照片顯示中國新型雷達只有一個陣面；新的雷達在2019年11月以後建成，可能會提供解放軍針對北韓、南韓、日本大部分地區，甚至是俄羅斯遠東地區發射彈道飛彈的預警。

報導提到，該山頂本就有另一座指向南南東方向的大型相位陣列雷達，於2013至2014年間建成，幾乎可以肯定是瞄準台灣方向和附近區域。

報導也說，該基地有另外一部單陣面雷達，朝著不同的位置；中國另也在浙江省和黑龍江省也建造多個大型預警雷達，能從多個角度對日本、朝鮮半島和台灣進行遠程預警。

《防務新聞》指出，這種雷達除了對彈道飛彈發射提供警告，還能用於追蹤衛星等太空監視任務，但目前尚不清楚中國遠程雷達的預警能力為何。

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