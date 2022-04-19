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    常任理事國動用否決權須「合理」 聯合國將討論

    對於聯合國安理會常任理事國需合理動用否決權的提案，聯合國大會將進行辯論。圖為聯合國安理會會議情形。（法新社）

    對於聯合國安理會常任理事國需合理動用否決權的提案，聯合國大會將進行辯論。圖為聯合國安理會會議情形。（法新社）

    2022/04/19 22:31

    〔即時新聞／綜合報導〕聯合國大會預定美東時間19日召開會議，討論歐洲小國列支敦斯登所提出的草案，該草案要求聯合國安全理事會5個常任理事國行使否決權時需有「正當理由」。類似構想先前也曾被提出，但近來因俄羅斯入侵烏克蘭事件再度被提出討論。

    綜合外媒報導，列支敦斯登提出的這項草案規定，若有1個或多個常任理事國動用了否決權，聯合國193個成員國應該在10天內召開大會，就否決權的情況共同辯論。這項草案由美國、日本、德國、烏克蘭等50個國家共同提案，但除了美國，其他4個常任理事國都不是共同提案國。

    俄羅斯入侵烏克蘭引發各國關注，聯合國安理會本應依《聯合國憲章》規定，以「全球和平捍衛者」的身份介入衝突，卻因5個常任理事國之一的俄羅斯手握否決權，而阻止了安理會要求俄羅斯撤軍的決議。

    聯合國安全理事會包含美國、中國、英國、法國、俄羅斯5個常任理事國，以及10個定期輪替的非常任理事國。5個常任理事國均擁有否決權，可以直接否決安理會提出的任何決議，非常任理事國則沒有否決權。

    自聯合國成立以來，蘇聯（以及俄羅斯）動用了143次否決權，美國動用過86次，英國30次，法國與中國各18次。

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