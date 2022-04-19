伊爾平發現269具遺體！部分燒到焦黑 數百新墳悲情畫面曝光！

伊爾平新墳一字排開的空拍畫面曝光。（路透）

2022/04/19 17:28

〔即時新聞／綜合報導〕俄軍近期逐步撤離烏克蘭首都基輔周邊地區，烏軍在收復過程中發現屠殺跡象，除了引發國際震驚的布查（Bucha）小鎮，作為過去烏俄雙方交戰熱點的伊爾平（Irpin），目前也已發現269具遺體，《路透》昨天（18日）也曝光當地居民挖新墳的衝擊畫面，令人不勝唏噓。

根據《路透》報導，在俄軍撤離後，伊爾平市長馬庫辛（Oleksandr Markushin）日前即稱市內有71％的建築物被毀，其中有115棟建築物被完全摧毀，698棟嚴重受損，187棟部分受損。

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不僅如此，過去俄軍進攻烏首都時，伊爾平作為緊鄰基輔的城市，便成烏俄雙方交戰的主要熱點之一，數週的激烈戰鬥導致傷亡慘重。當地警方本週一表示，自3月下旬從俄軍手中奪回伊爾平後至今，已經在當地發現269具遺體，調查人員指出，目前法醫正釐清受害者死因，因為有部分遺體被燒到焦黑，死狀慘不忍睹；此外警方也正調查7個據稱是平民遭槍殺處決的地點，但烏方未提供更多細節。

《路透》也曝光當地人努力挖掘新墳墓的空拍畫面，數百個新墳一字排開，可以看到不少家屬神色哀戚的望著正在被埋葬的親人，讓人看了相當鼻酸，

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