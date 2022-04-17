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    韓國車廠英國研究：開電動車放「古典樂」較省電

    韓國車廠實測，駕駛聆聽不同音樂對車輛電力耗損也會有不同結果，證實聆聽「古典樂」較其他類型音樂更省電。示意圖。（彭博）

    韓國車廠實測，駕駛聆聽不同音樂對車輛電力耗損也會有不同結果，證實聆聽「古典樂」較其他類型音樂更省電。示意圖。（彭博）

    2022/04/17 21:58

    〔即時新聞／綜合報導〕隨著環保意識抬頭，電動車逐漸普及，但消費者往往因「電力續航」問題，往往在購買前猶豫不決，不過，有車廠就實測，駕駛聆聽不同音樂對車輛電力耗損也會有不同結果，並證實聆聽「古典樂」較其他類型音樂更省電。

    根據英國媒體《Motors》報導，韓國車廠起亞（KIA）日前在英國執行一項測驗，測試駕駛在行駛固定路線中，聆聽不同類型音樂對車輛電力是否會造成不同程度耗損，並透過專家全程監督、分析，平均下來，得出「聆聽『古典樂』較其他音樂更省電」的結論。

    據報導，測試歌單選用的音樂包含饒舌歌手肯爺的《Faded》、流行歌手The Weeknd《Blinding Lights》，以及抒情歌手愛戴爾《Hello》，還有貝多芬的《第九號交響曲第二樂章》。

    其中，《第九號交響曲第二樂章》佔總歌單的32.5％，只在整體耗電量佔了7.7％，而《Blinding Lights》雖只佔歌單總長的10.4％，耗電量卻佔了23.6％。對此，起亞表示，「快節奏的流行樂容易激起駕駛的激動情緒，造成他們使用更多的車內功能，而導致車輛續航力下降。」

    參與研究的威廉斯（Duncan WIlliams）也證實：「我們從2天的測試中發現，不同音樂造成每個駕駛的膚電活動、血容量都不相同，而這連帶影響了駕駛風格，因此，當你想駕駛電動車並開得更遠時，建議多聽些如貝多芬類型的輕鬆古典樂。」

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