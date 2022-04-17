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    傳俄軍使用「沙林毒氣」！烏克蘭北部發現殘留物及藥劑安瓿

    烏克蘭北部城市發現化武殘留痕跡；圖為2018年4月間，敘利亞首都大馬士革遭到政府軍以毒氣攻擊，死傷慘重。（美聯社資料照）

    烏克蘭北部城市發現化武殘留痕跡；圖為2018年4月間，敘利亞首都大馬士革遭到政府軍以毒氣攻擊，死傷慘重。（美聯社資料照）

    2022/04/17 19:07

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭受挫，烏國總統澤倫斯基示警，俄國總統普廷「狗急跳牆」時，恐將動用核子武器、化學武器。據烏克蘭通訊社（Ukrinform）報導報導，烏國東北部蘇梅州（Sumy）、接近俄國邊界城市托斯提也納（Trostianets）市長表示，在俄軍撤離之後，當地發現了使用包含沙林毒氣等化學武器的痕跡！

    報導中說，托斯提也納市長波瓦（Yuriy Bova）16日接受電台訪問時稱，在俄軍撤退後，當地村落發現神經毒劑沙林（sarin）等化武的殘留物質，「我們在畢爾卡村（Bilka）發現化武殘留物質，沙林及其他物質，我們發現了安瓿（指裝填注射液的小玻璃瓶）。」他說俄軍可能原本打算用這些化學物質攻擊基輔及其他城市，目前烏克蘭安全局（SBU）正在進行調查。

    專家表示，沙林毒氣具強烈神經毒性，接觸後很快會流淚、流口水、大小便失禁、瞳孔縮小、呼吸困難，之後導致呼吸衰竭、心臟麻痺或休克，吸入10分鐘之內可能就會致命。

    目前無法證實波瓦的說法是否屬實。不過，儘管俄國簽署1997年《禁止化學武器公約》，動用化武的黑歷史卻斑斑可考，包括2002年莫斯科歌劇院挾持案，施放毒氣犧牲至少120名人質，也曾在敘利亞內戰一次奪走至少1700條人命。

    俄羅斯還曾俄羅斯也多次毒害逃亡海外的通緝者。2006年11月，投奔英國的前俄國特務利特維內柯（Alexander Litvinenko）在倫敦一間飯店被俄國特務毒死，他的茶被摻入高放射性化學物質釙-210，3週後死於急性輻射中毒。

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