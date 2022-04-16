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    下個上海？中國蘇州疫情升溫 多行政區實施封閉式管理

    蘇州市疫情指揮部16日發佈通告，自今（16）日起多個行政區實施封閉式管理。（路透）

    蘇州市疫情指揮部16日發佈通告，自今（16）日起多個行政區實施封閉式管理。（路透）

    2022/04/16 19:04

    〔即時新聞／綜合報導〕近日中國江蘇省蘇州市武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，15日新增47例無症狀本土病例，周邊城市疫情處於高峰。蘇州市疫情指揮部16日發佈通告，自今（16）日起多個行政區實施封閉式管理。

    蘇州市公告指出，近期在蘇州火車站周邊陸續發現外來求職者及關聯人員確診，因此自16日零時起，在吳江區、吳中區、相城區、姑蘇區、蘇州工業園區和虎丘區（蘇州高新區）升級防疫措施。

    通告中明定，市民需禁止非必要移動，取消各類公眾聚集性活動。電影院、棋牌室、健身房、網咖、KTV、遊戲廳、酒吧等密閉場所繼續關閉。非必要不離開蘇州，若有特殊需求，憑24小時內核酸檢測陰性結果才可離開。

    該市同時要求居民居家辦公，無法居家辦公者，出入辦公場所一律需出具24小時內核酸檢測陰性結果或當日核酸採樣證明。

    蘇州緊臨上海，由於上海疫情嚴峻，蘇州人民擔心如果疫情也在蘇州爆發，物資會缺乏，對此官方14日強調，蘇州市農副產品供應總量充足，補貨及時，市民盡可放心，無需囤貨。

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