日戰機2021緊急升空1004次創次高 因應中國最多

日本防衛省今天表示，航空自衛隊戰機2021年度因應他國飛機進入防空識別區而緊急升空總計1004次，創次高紀錄。（法新社）

2022/04/15 12:21

〔中央社〕日本防衛省今天表示，航空自衛隊戰機2021年度因應他國飛機進入防空識別區而緊急升空總計1004次，創次高紀錄，主因是對中國軍機的緊急升空次數大增至722次，約占全體7成。

日本產經新聞報導，防空識別區是為防範他國飛機入侵領空而設置在領空外側的空域，是戰機緊急升空的基準。

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根據防衛省今天公布的數據，2021年度空自戰機緊急升空共1004次，比2020年度的725次大增，是僅次於2016年度1168次的第2高紀錄。

其中以對中國軍機緊急升空722次最多，且比2020年度的458次大幅增加，約占全體的72%；另一方面因應俄羅斯軍機緊急升空266次，約占全體26%，與2020年度幅度相同。

中國軍機與無人機於2021年度通過冲繩本島與宮古島間空域共12次，也比2020年度的4次大增。其中以偵察機最多，可見中國的情報蒐集活動趨於頻繁。

另外，去年11月確認到中俄轟炸機第3度共同飛行，12月確認到中國航空母艦的艦載機升空等，中國軍機的飛行樣態更多樣化，此外也確認到2次中國的新型無人機，可見中國持續自行開發無人機。

日本防衛大臣岸信夫今天在記者會上表示，中國的國防政策與軍事力量缺乏透明性，造成區域與國際社會安全保障上的強烈疑慮。

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