警告芬蘭、瑞典勿入北約 俄揚言波羅的海部署核武

梅德韋傑夫警告芬蘭和瑞典若加入北約，俄羅斯不排除在波羅的海部署核武。（路透）

2022/04/14 18:34

〔即時新聞／綜合報導〕受到俄羅斯入侵烏克蘭影響，芬蘭與瑞典開始考慮加入北大西洋公約組織（NATO），引發俄羅斯跳腳反對。俄國前總統、現任俄聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）更嗆聲，若前述兩國加入北約，那麼俄國不排除會在波羅的海部署核武。

根據英國《天空新聞》報導，烏俄戰爭白熱化之際，有消息指出芬蘭和瑞典最快於今夏加入北約，芬蘭總理馬林（Sanna Marin）昨天（13日）更到瑞典首都斯德哥爾摩（Stockholm）與瑞典首相安德森（Magdalena Andersson）會晤討論此事，引發各界關注後續發展。

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對此，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）日前就表達反對立場，還嗆聲稱加入北約此舉並不會給歐洲帶來穩定。俄羅斯聯邦安全會議梅德韋傑夫今天則放話稱，若芬蘭、瑞典真的加入由美國主導的軍事聯盟，那麼俄羅斯也會有所因應，包括在波羅的海部署核武，未來可能不能再討論該地區的「無核地位」。

梅德韋傑夫宣稱，這麼做是為「取得平衡」，「直至今日，俄羅斯仍未於波羅的海採取這類措施，原本也無意去做，但若我方被迫採取行動，請記住這不是我們起的頭！」

針對梅德韋傑夫的威脅，波羅的海國家立陶宛國防部長阿努紹斯卡斯（Arvydas Anusauskas）打臉梅德韋傑夫稱至今未在波羅的海設置核武一說，「自入侵烏克蘭以來，俄羅斯就將核武器放在其位於波羅的海的『外飛地』（exclave，意指與本土不相連的國土）加里寧格勒（Kaliningrad，位於立陶宛與波蘭交界），波羅的海三國都非常清楚這一件事，俄方還以此作為要脅，聽起來非常奇怪。」

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