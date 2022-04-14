直徑137公里 500兆噸史上最大彗星衝向地球

人類歷來觀測到的最大彗星「2014 UN271」，直徑137公里，正朝太陽系前進。圖為畫家筆下的假想圖。（翻攝自NOIRLab官網）

2022/04/14 17:20

〔編譯陳成良／綜合報導〕科學新聞網站《Sci-News》報導，一個國際研究小組4月12日確認，哈伯太空望遠鏡2010年發現的一顆彗星，是迄今為止人類歷來觀測到的最大彗星，其彗核估計直徑約為137公里（85英里），比大多數已知彗星的中心部分大50倍，而它的質量估計為驚人的500兆噸，比發現離太陽更近的典型彗星質量大10萬倍。彗星分成彗核和慧尾，慧核是固體，慧尾是蒸發的水蒸氣和塵埃。

據報導，這顆「巨無霸」彗星名為「2014 UN271」按照習慣，也依照其發現者的名字命名為「貝爾納迪內利-伯恩斯坦」（Bernardinelli-Bernstein）彗星。2014年時在距離太陽約29「天文單位」（AU，太陽到地球的平均距離，1AU約等於149.5百萬公里）處首次被發現，科學家當時便確定它起源於歐特雲（Oort cloud，理論上是一個圍繞太陽、主要由冰微行星組成的球體雲團），但直到它來到離太陽24 AU處，才意識到重要性。

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美國航太總署（NASA）表示，這顆彗星目前距離太陽不到33億公里，正以每小時3.52萬公里的速度從太陽系邊緣向地球衝來，其橢圓軌道長達300萬年。但天文學家表示不用擔心，因它永遠不會靠近太陽超過16億公里的距離，這比土星距離略遠，而這要到2031年才會發生，不會對地球造成威脅。

之前的紀錄保持者是彗星C/2002 VQ94，其彗核的直徑估計有100公里，由林肯近地小行星研究計劃（LINEAR）於2002年發現。

「2014 UN271」（右）與其他已知彗星的大小比較。（取自NASA官網）

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