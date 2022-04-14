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    芬蘭政府向國會提交國安報告 評估加入北約優劣

    芬蘭政府向國會提交國安報告，分析加入北約後的各項優劣。圖為北約秘書長史托騰伯格（左）及芬蘭總理馬林（右）。（歐新社）

    芬蘭政府向國會提交國安報告，分析加入北約後的各項優劣。圖為北約秘書長史托騰伯格（左）及芬蘭總理馬林（右）。（歐新社）

    2022/04/14 08:28

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後，瑞典及芬蘭為了應對俄羅斯的潛在威脅，正討論是否加入北大西洋公約組織（NATO）。芬蘭政府13日向國會提交一份國安報告，報告中詳述俄國入侵烏克蘭後對外交及安全政策的各種變化，同時也提及加入北約後會得到的優勢及負面影響。

    綜合外媒報導，報告中指出，若芬蘭及瑞典成為北約正式成員，在波羅的海地區使用武力的門檻就會提高，從而加強該地區的長期穩定。

    由於北大西洋公約第5條規定，各締約國同意，對於歐洲或北美之一個或數個締約國之武裝攻擊，應視為對締約國全體之攻擊。此條文則為北約行使集體自衛權的依據。報告指出，若芬蘭成為北約成員國，最重要的影響就是芬蘭會成為北約集體防禦的一環，整體威懾力會比現在芬蘭單一國的威懾力還強上許多，在其他北約成員國應對公約第5條的可能狀況下，芬蘭也準備好支持盟國。

    報告提到，若芬蘭與瑞典加入北約後，將顯著提升北約成員國勢力範圍，北約國家與俄羅斯邊界接壤長度將增加1倍，北約也會更接近俄羅斯的戰略地區，例如柯拉半島與聖彼得堡。但芬蘭加入北約後，仍會致力於和俄羅斯保持正常關係。

    此外，報告中也警告，由於俄羅斯對北約的負面看法持續擴大，若芬蘭申請加入北約，必須為「難以預料的風險」做好準備，像是芬俄邊界的緊張局勢將持續加劇，因此芬蘭和瑞典之間的合作很重要。

    芬蘭外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）13日在記者會中指出，這份國安報告並不包含任何結論，或是提出新的安全政策方針，報告的目的在於為芬蘭國會提供針對外交、安全及國防政策進行徹底辯論的機會。

    芬蘭外交部長哈維斯托（右）在記者會中指出，這份國安報告的目的在於為芬蘭國會提供針對外交、安全及國防政策進行徹底辯論的機會。（歐新社）

    芬蘭外交部長哈維斯托（右）在記者會中指出，這份國安報告的目的在於為芬蘭國會提供針對外交、安全及國防政策進行徹底辯論的機會。（歐新社）

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