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    武裝烏克蘭捍衛自由！ 澤倫斯基向西方各國喊話：給我們武器

    澤倫斯基發布影片向西方國家喊話，尋求更多武器支援，「自由必須比暴政更好地武裝起來」，現在立即把烏克蘭武裝起來，捍衛自由。（路透）

    澤倫斯基發布影片向西方國家喊話，尋求更多武器支援，「自由必須比暴政更好地武裝起來」，現在立即把烏克蘭武裝起來，捍衛自由。（路透）

    2022/04/14 00:57

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭愈演愈烈，烏東大戰一觸即發，烏克蘭總統澤倫斯基發布影片向西方各國喊話，尋求更多武器支援，「現在就必須把烏克蘭武裝起來，捍衛民主自由」。他也警告，俄國不但有能力攻擊烏克蘭，波蘭、摩爾多瓦和羅馬尼亞等其他歐洲國家也可能是俄國的下手目標。

    澤倫斯基在影片中說，俄羅斯2月24日全面對烏克蘭發動戰爭。現在已經4月了，俄方原本打算在5天內火速占領烏克蘭，「那是他們為消滅我們的國家以及摧毀我們的民主，所設定的最後期限。但他們不知道自己對抗的是誰，俄羅斯不知道我們多麼珍惜我們的自由。」

    他動之以情說，布查和馬立波慘絕人寰的照片向全世界展示了俄羅斯的真正意圖。這只能透過武力來阻止。現在就必須做，烏克蘭需要武器，需要重型火砲、裝甲車、防空系統和戰機，烏克蘭需要「任何可以擊退俄羅斯軍隊、制止他們戰爭罪行的東西。」

    澤倫斯基說，自由必須比暴政更好地武裝起來。西方國家擁有一切可以實現它，「最終戰勝暴政，拯救多少人，就看你們了」， 他最後喊話：「現在立即行動，武裝烏克蘭，捍衛自由！」

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