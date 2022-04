武裝烏克蘭捍衛自由！ 澤倫斯基向西方各國喊話：給我們武器

2022/04/14 00:57

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭愈演愈烈,烏東大戰一觸即發,烏克蘭總統澤倫斯基發布影片向西方各國喊話,尋求更多武器支援,「現在就必須把烏克蘭武裝起來,捍衛民主自由」。他也警告,俄國不但有能力攻擊烏克蘭,波蘭、摩爾多瓦和羅馬尼亞等其他歐洲國家也可能是俄國的下手目標。

澤倫斯基在影片中說,俄羅斯2月24日全面對烏克蘭發動戰爭。現在已經4月了,俄方原本打算在5天內火速占領烏克蘭,「那是他們為消滅我們的國家以及摧毀我們的民主,所設定的最後期限。但他們不知道自己對抗的是誰,俄羅斯不知道我們多麼珍惜我們的自由。」

他動之以情說,布查和馬立波慘絕人寰的照片向全世界展示了俄羅斯的真正意圖。這只能透過武力來阻止。現在就必須做,烏克蘭需要武器,需要重型火砲、裝甲車、防空系統和戰機,烏克蘭需要「任何可以擊退俄羅斯軍隊、制止他們戰爭罪行的東西。」

澤倫斯基說,自由必須比暴政更好地武裝起來。西方國家擁有一切可以實現它,「最終戰勝暴政,拯救多少人,就看你們了」, 他最後喊話:「現在立即行動,武裝烏克蘭,捍衛自由!」

Without additional weaponry, this war will become an endless bloodbath, spreading misery, suffering, and destruction. Mariupol, Bucha, Kramatorsk – the list will be continued. Nobody will stop Russia except Ukraine with Heavy Weapons. #ArmUkraineNow pic.twitter.com/miSOL5zvuA