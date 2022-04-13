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    謠言終結站》芬蘭女總理怒嗆俄？ 來自中國農場網站的假新聞

    有關部分媒體報導芬蘭總理馬林激烈「嗆聲」回應俄羅斯的新聞，實際上是則假新聞。（歐新社）

    有關部分媒體報導芬蘭總理馬林激烈「嗆聲」回應俄羅斯的新聞，實際上是則假新聞。（歐新社）

    2022/04/13 12:57

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後，引發歐洲各國震撼，芬蘭與瑞典表示最快今夏討論是否加入北約（NATO），俄國方面因此對芬蘭發出警告，不過有媒體報導，芬蘭總理馬林（Sanna Marin）反嗆俄國儘管放馬過來，稱芬蘭地下身埋20萬俄羅斯人，不過經查證後，是從中國網路出現的造謠假新聞。

    臉書粉絲團「芬蘭近代史學會」PO文指出，有關部分媒體報導芬蘭總理馬林激烈「嗆聲」回應俄羅斯的新聞，實際上是則假新聞。

    「芬蘭近代史學會」表示，首先馬林是「總理」，基本上只會對芬蘭內部報告相關的政策與進程，外交方面主要是「總統」的職責；第二，芬蘭一直以來的「傳統」，就是對鄰居（蘇聯、俄羅斯）謹慎小心，芬蘭外交官與外交說詞都不會如此粗魯且直白，就算是烏克蘭戰爭爆發，芬蘭對外方面也未有如此「挑釁」的發言；最後．馬林個人在芬蘭申請加入北約一事是相當保守不講白的，因為實際決策權在芬蘭議會（Eduskunta）上，她身為總理只能報告目前的進度，目前也只有說明會在今年6月底前做出「決定」而不是「開始申請」。

    「芬蘭近代史學會」發現關於這則消息，源頭是某個簡體中文網站。而芬蘭本地的新聞並沒有相關的報導；所謂地下埋著俄羅斯士兵的說法，實際上是改編一則在芬蘭流傳許久的笑話。故事是這樣的：在1970年代，當時已經退伍的芬蘭步兵將領阿道夫．艾里克．艾恩羅特（Adolf Erik Ehrnrooth）訪問英國，一位英國將軍向艾恩羅特探聽道：「有多少蘇聯軍隊駐紮在芬蘭？」，艾恩羅特回答道數十萬，令英國將軍驚訝詢問這些兵力駐紮在哪？艾恩羅特回答：「沿著邊界2公尺深的地方。」

    「芬蘭近代史學會」表示，芬蘭英勇抗敵的故事固然吸引人也提振人心，但有時處理不好反而會引起問題，尤其這是外交層面的事情。對大多數芬蘭人來說，他們的精神是「不挑戰但不畏戰」，一直以來是盡可能不激怒這個龐大的鄰國，但如果最終還是遭到入侵，他們也不會因此放棄抵抗。

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