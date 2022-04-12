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    影片曝光！ 普廷要雙線作戰？ 傳俄軍重裝備調往芬蘭邊境

    今日傳出俄軍正調集重裝備前往芬蘭邊境，是否為作戰部署仍有待釐清。（美聯社、路透；本報合成）

    今日傳出俄軍正調集重裝備前往芬蘭邊境，是否為作戰部署仍有待釐清。（美聯社、路透；本報合成）

    2022/04/12 18:27

    〔即時新聞／綜合報導〕受到俄侵烏影響，芬蘭與瑞典最快今夏加入北約（NATO），對此，俄國克里姆林宮表達強烈反對，並警告芬蘭、瑞典不要加入北約，稱此舉不會給歐洲帶來穩定。沒想到傳出俄軍正調集重裝備前往芬蘭邊境，也讓外界好奇，難道俄羅斯總統普廷準備要雙線作戰？

    外媒指出，北大西洋公約組織上週召開外交部長會議，討論多項議程，包括芬、瑞入會議題，兩國代表亦與會；比鄰俄國的芬蘭，六月可望先提出申請，隨後則是瑞典，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）此前已嗆聲，俄方將必須採取措施，「重新平衡（芬、瑞加入北約後的）情勢」。

    佩斯科夫11日更警告芬蘭、瑞典不要加入北約，稱此舉不會給歐洲帶來穩定，芬蘭總理馬林（Sanna Marin）不為所動，還霸氣反嗆俄羅斯：「儘管放馬過來，芬蘭地下幾米深處埋葬著20萬俄羅斯人，歡迎你們來陪伴祖先們。」

    沒想到今日有消息傳出，俄軍正在調集重裝備前往芬蘭邊境，推特上也流傳一段影片，位於俄羅斯聖彼得堡東北方維堡（Vyborg）地區的俄軍，開始將包括反艦飛彈系統在內的重型軍事裝備運往芬蘭邊境，是否為作戰部署仍有待釐清。

    俄方尚未證實此消息，但影片曝光後也引發網友熱議，紛紛驚呼「俄爹要雙線作戰了？」、「支持俄羅斯開多條戰線，然後提早解體」、「俄國玩這麼刺激喔?」、「真要打芬蘭應該是俄國後勤先崩潰吧，哪來那麼多錢和資源」。

    據悉，芬、俄兩國間的國界線漫長，芬蘭1939年11月至1940年3月間遭蘇聯紅軍進犯，惟歷經東、西方冷戰時期，芬蘭仍保持中立而未加入北約。芬蘭做為緩衝國，除給予其外交政策更多彈性，亦紓緩莫斯科對西方國家朝其家門口東擴的憂懼，但近日民調顯示，贊成加入北約的芬蘭民眾佔多數。

    今日有消息傳出，俄軍正在調集重裝備前往芬蘭邊境，推特上也流傳一段影片，位於俄羅斯聖彼得堡東北方維堡地區的俄軍，開始將包括反艦飛彈系統在內的重型軍事裝備運往芬蘭邊境，是否為作戰部署仍有待釐清。（圖取自推特）

    今日有消息傳出，俄軍正在調集重裝備前往芬蘭邊境，推特上也流傳一段影片，位於俄羅斯聖彼得堡東北方維堡地區的俄軍，開始將包括反艦飛彈系統在內的重型軍事裝備運往芬蘭邊境，是否為作戰部署仍有待釐清。（圖取自推特）

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