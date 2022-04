影片曝光！ 普廷要雙線作戰？ 傳俄軍重裝備調往芬蘭邊境

2022/04/12 18:27

〔即時新聞/綜合報導〕受到俄侵烏影響,芬蘭與瑞典最快今夏加入北約(NATO),對此,俄國克里姆林宮表達強烈反對,並警告芬蘭、瑞典不要加入北約,稱此舉不會給歐洲帶來穩定。沒想到傳出俄軍正調集重裝備前往芬蘭邊境,也讓外界好奇,難道俄羅斯總統普廷準備要雙線作戰?

外媒指出,北大西洋公約組織上週召開外交部長會議,討論多項議程,包括芬、瑞入會議題,兩國代表亦與會;比鄰俄國的芬蘭,六月可望先提出申請,隨後則是瑞典,克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)此前已嗆聲,俄方將必須採取措施,「重新平衡(芬、瑞加入北約後的)情勢」。

佩斯科夫11日更警告芬蘭、瑞典不要加入北約,稱此舉不會給歐洲帶來穩定,芬蘭總理馬林(Sanna Marin)不為所動,還霸氣反嗆俄羅斯:「儘管放馬過來,芬蘭地下幾米深處埋葬著20萬俄羅斯人,歡迎你們來陪伴祖先們。」

沒想到今日有消息傳出,俄軍正在調集重裝備前往芬蘭邊境,推特上也流傳一段影片,位於俄羅斯聖彼得堡東北方維堡(Vyborg)地區的俄軍,開始將包括反艦飛彈系統在內的重型軍事裝備運往芬蘭邊境,是否為作戰部署仍有待釐清。

俄方尚未證實此消息,但影片曝光後也引發網友熱議,紛紛驚呼「俄爹要雙線作戰了?」、「支持俄羅斯開多條戰線,然後提早解體」、「俄國玩這麼刺激喔?」、「真要打芬蘭應該是俄國後勤先崩潰吧,哪來那麼多錢和資源」。

據悉,芬、俄兩國間的國界線漫長,芬蘭1939年11月至1940年3月間遭蘇聯紅軍進犯,惟歷經東、西方冷戰時期,芬蘭仍保持中立而未加入北約。芬蘭做為緩衝國,除給予其外交政策更多彈性,亦紓緩莫斯科對西方國家朝其家門口東擴的憂懼,但近日民調顯示,贊成加入北約的芬蘭民眾佔多數。

Russia is deploying heavy military equipments towards border with Finland after Finland and Sweden considering joining NATO: Bloomberg

Russian Bastion Anti-Ship missile unit on the move west of Vyborg.

That road leads to Finland along the Saimaa Canal. It's about 26km from the Finnish border and 7km from the lowest lock of the canal that is rented to Finland.#turpo https://t.co/EY6pwhVH6r