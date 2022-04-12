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    無視封城惡果還自誇「抗疫應得金牌」 專家曝習2大目的

    中國國家主席習近平。（美聯社）

    中國國家主席習近平。（美聯社）

    2022/04/12 11:11

    〔即時新聞／綜合報導〕中國正經歷武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發以來最大規模感染潮，當局仍堅持清零策略而對上海實施嚴厲封城，現已引起廣泛民怨與龐大的經濟代價，中國國家主席習近平日前再提中國防疫政策「經受住考驗、應該獲得金牌」，有外媒引述專家觀點分析此番發言背後的2大原因。

    《美國之音》刊文引述專家說法稱，在清零與封城措施頻頻遭到質疑的同時，習近平高聲量自誇「抗疫政策應得金牌」，背後有兩大目的，其一是給自己打氣，第二則是壓制中國內部的不同聲音。

    專家認為，習近平並非受到幕僚蒙蔽而天真地以為形勢大好，而是有確切目的地做出以上發言，「在上海這次嚴厲封城後，習近平一定聽到了許多抱怨與批評，而他這時仍堅持自我表揚，是在為自己打氣的同時，壓制內部的不同意見」。

    專家進一步指出，在這次爆發的上海疫情中，官方數據顯示共計15萬例陽性中有5000例確診，重症僅1例且無人死亡，他說，「按此數據，這波Omicron疫情的重症率與死亡率均低於一般流感，那問題就來了，為什麼疫情影響如此輕微，當局還不趁機逐步開放共存呢？」

    專家認為，這問題的答案只有兩個，「要碼數據是假的，而且假的很離譜，其實有很多重症與死亡數，因此不得不嚴厲封城」，「要碼數據是真的，這波疫情確實如此輕微，那官方還要不惜代價嚴厲封城，醉翁之意就很明顯了」。

    他說，若實際情況如官方公布的數據所示，北京的目的昭然若揭，便是藉機加強對國民的控制，並強化對黨內不同派別的打壓，而此一結論也回過頭印證了稍早對習近平自誇抗疫背後用意的解讀。

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