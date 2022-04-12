為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    向聯合國安理會控訴 烏克蘭人權組織批俄軍把強姦當武器

    烏克蘭人權組織「La Strada-Ukraine」向聯合國安理會控訴，俄軍在烏克蘭境內已經把強姦當武器。（法新社）

    烏克蘭人權組織「La Strada-Ukraine」向聯合國安理會控訴，俄軍在烏克蘭境內已經把強姦當武器。（法新社）

    2022/04/12 10:35

    〔即時新聞／綜合報導〕自從俄羅斯入侵烏克蘭後，俄軍在烏克蘭境內犯下強姦、搶劫、濫殺平民等暴行，受到國際撻伐。烏克蘭人權組織「La Strada-Ukraine」主席切芮帕卡（Kateryna Cherepakha）11日透過視訊向聯合國安理會控訴，俄軍在烏克蘭境內已經把強姦當成一種武器。

    根據《路透》報導，切芮帕卡表示，她的所屬組織已接獲控訴，指控俄軍犯下9起強姦案，涉及12名婦女及女孩。切芮帕卡強調：「這只是冰山一角，我們希望你們聽見我們的聲音，暴力和強姦現在被俄軍當做戰爭武器使用。」

    烏克蘭駐聯合國大使基斯提亞（Sergiy Kyslytsya）告訴聯合國安理會，表示烏克蘭檢察總長辦公室已啟動調查，記錄俄軍對烏克蘭婦女的性暴力案件。

    聯合國婦女署執行主任巴豪斯（Sima Bahous）表示，所有指控都必須經過獨立調查，以確保公正性。巴豪斯告訴安理會，目前在烏俄戰爭中越來越常出現強姦和性暴力相關的事件，由於難民大規模遷移、士兵和僱傭兵的巨大戰場壓力、對烏克蘭平民表現出的殘暴行徑，種種因素結合後，已釋放危險訊號。

    針對烏方指控，俄羅斯駐聯合國第一副常駐代表紀柏梁（Dmitry Polyanskiy）反駁，強調俄羅斯已不只說過一次，俄羅斯不會讓戰爭波及平民，並指責烏克蘭及其盟國把俄軍描繪成強姦犯及虐待狂。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    偽裝外交官進行諜報活動 法國驅逐6名俄羅斯間諜
    2022/04/12 09:36

    偽裝外交官進行諜報活動 法國驅逐6名俄羅斯間諜
    澤倫斯基稱俄軍可能使用化武 籲國際禁運俄油
    2022/04/12 08:33

    澤倫斯基稱俄軍可能使用化武 籲國際禁運俄油

    白家綺工作淚崩 曝家族病史陰影深
    俄外長直言：不會因和平談判停止對烏軍事行動
    2022/04/12 07:51

    俄外長直言：不會因和平談判停止對烏軍事行動
    揭露俄軍暴行 烏克蘭檢察總長：戰爭罪案件超過5800起
    2022/04/12 07:44

    揭露俄軍暴行 烏克蘭檢察總長：戰爭罪案件超過5800起
    烏克蘭指控：俄軍動用化武攻擊馬立波軍民
    2022/04/12 07:30

    烏克蘭指控：俄軍動用化武攻擊馬立波軍民
    親俄分離軍自稱控制馬立波港 烏克蘭反駁：戰鬥仍持續
    2022/04/12 06:57

    親俄分離軍自稱控制馬立波港 烏克蘭反駁：戰鬥仍持續
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播