向聯合國安理會控訴 烏克蘭人權組織批俄軍把強姦當武器

烏克蘭人權組織「La Strada-Ukraine」向聯合國安理會控訴，俄軍在烏克蘭境內已經把強姦當武器。（法新社）

2022/04/12 10:35

〔即時新聞／綜合報導〕自從俄羅斯入侵烏克蘭後，俄軍在烏克蘭境內犯下強姦、搶劫、濫殺平民等暴行，受到國際撻伐。烏克蘭人權組織「La Strada-Ukraine」主席切芮帕卡（Kateryna Cherepakha）11日透過視訊向聯合國安理會控訴，俄軍在烏克蘭境內已經把強姦當成一種武器。

根據《路透》報導，切芮帕卡表示，她的所屬組織已接獲控訴，指控俄軍犯下9起強姦案，涉及12名婦女及女孩。切芮帕卡強調：「這只是冰山一角，我們希望你們聽見我們的聲音，暴力和強姦現在被俄軍當做戰爭武器使用。」

請繼續往下閱讀...

烏克蘭駐聯合國大使基斯提亞（Sergiy Kyslytsya）告訴聯合國安理會，表示烏克蘭檢察總長辦公室已啟動調查，記錄俄軍對烏克蘭婦女的性暴力案件。

聯合國婦女署執行主任巴豪斯（Sima Bahous）表示，所有指控都必須經過獨立調查，以確保公正性。巴豪斯告訴安理會，目前在烏俄戰爭中越來越常出現強姦和性暴力相關的事件，由於難民大規模遷移、士兵和僱傭兵的巨大戰場壓力、對烏克蘭平民表現出的殘暴行徑，種種因素結合後，已釋放危險訊號。

針對烏方指控，俄羅斯駐聯合國第一副常駐代表紀柏梁（Dmitry Polyanskiy）反駁，強調俄羅斯已不只說過一次，俄羅斯不會讓戰爭波及平民，並指責烏克蘭及其盟國把俄軍描繪成強姦犯及虐待狂。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法