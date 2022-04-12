外甥被收留後跟舅媽發生關係 哈佛舅法院外開槍殺人

美國麻州發生一起殺人案，一名叫做薛承海（音譯，Chenghai Xue）的華裔男子槍殺自己的外甥王聰（音譯，Cong Wang）。（美聯社）

2022/04/12 08:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國麻州發生一起殺人案，一名叫做薛承海（音譯，Chenghai Xue）的華裔男子槍殺另一名華裔男王聰（音譯，Cong Wang），王是薛的外甥，薛之所以痛下殺手，據傳是因為王竟然和薛的妻子有染，換句話說就是跟自己的舅媽發生關係。

綜合外媒報導，這起案件發生在當地時間7日下午，44歲的薛承海當時向法院提出延長對23歲外甥的限制令，但法官拒絕這項申請，結果薛承海在法院外停車場開了6槍殺死王聰。

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他們之間的恩怨已持續數年，薛承海早年在中國攻讀統計學博士，後來到美國哈佛大學從事博士後研究，在統計學方面取得很大的成就，沒有任何前科。

幾年前薛承海收留外甥王聰，沒想到當他2018年前往中國工作時，王聰竟然和舅媽發生關係，後來因為舅媽想要結束不倫戀，王聰於是出言恐嚇，聲稱會殺了舅媽的家人，假如沒有痛下殺手，那會選擇結束自己的生命，因為他的未來被舅媽毀了。

舅媽與薛承海在2020年斷絕關係，但兩人離婚後仍住在一起，並申請對王聰的限制令，沒想到悲劇仍然發生，美國司法單位正在調查案件細節。

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