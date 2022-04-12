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    上海高官視察「演砸了」！遭阿嬤亂入嗆爆畫面瘋傳

    輪椅老婦似乎相當不滿，大聲指責物資不夠，李強則不斷點頭與解釋。（圖擷取自推特）

    輪椅老婦似乎相當不滿，大聲指責物資不夠，李強則不斷點頭與解釋。（圖擷取自推特）

    2022/04/12 06:43

    〔即時新聞／綜合報導〕中國上海因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴重持續封控，各地民怨載道，近日傳出影片，中共上海市委書記李強視察當地小區，原本已經安排群眾演員，不料現場失控，李強當場被幾名沒「打點」好的阿嬤痛罵。

    推特上流出影片，指上海市委書記李強的「親民秀」遭市民痛罵，本來為這場親民秀，政府已經安排好了群眾演員感謝黨和政府，顯示物資充足，情緒穩定，甚至安排群眾演員下樓拿快遞以表現行動自由，不料現場卻失控。

    影片顯示，李強等官員隔著鐵欄，與一名坐輪椅的白髮婦女及兩名婦女交談，輪椅老婦似乎相當不滿，大聲指責物資不夠，李強則不斷點頭與解釋，一旁被攔住的圍觀婦女也大聲嚷嚷，向其他人抱怨，稱有官員來了，當然要藉機反映實際情況。影片後段，又有一名老婦將牽著的小狗交給其他居民，不顧攔阻衝到圍欄邊，大聲向李強叫囂。

    還有其他影片也流出，除了小區居民當面向李強嗆聲，其他小區居民也不斷向樓下視察官員大喊「救命啊」、「沒吃的啦」、「沒有油也沒有米啦...」。

    李強被居民嗆爆畫面傳出後，網民紛紛說「演砸了」、「大家心照不宣，結果出洋相了」、「李強說：怎不按套路出牌？」有網民透露，會出現這樣一幕是因為李強到事先安排的小區，看了又是秧歌又是戲劇，臨時突然決定去另一個小區看看有沒有物資。

    一名老婦將牽著的小狗交給其他居民，不顧攔阻衝到圍欄邊，大聲向李強叫囂。（圖擷取自推特）

    一名老婦將牽著的小狗交給其他居民，不顧攔阻衝到圍欄邊，大聲向李強叫囂。（圖擷取自推特）

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