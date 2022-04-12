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    講了75分鐘！結束與普廷會談 奧地利總理：不是友好訪問

    內哈默11日結束與普廷的會面後，乘專車離開。（歐新社）

    內哈默11日結束與普廷的會面後，乘專車離開。（歐新社）

    2022/04/12 00:34

    〔即時新聞／綜合報導〕奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）結束訪問烏克蘭的行程後，11日隨即動身前往俄羅斯會晤俄總統普廷（Vladimir Putin）。雙方會談已於台灣時間11日晚間結束，2人談了約75分鐘。

    根據《CNN》報導，內哈默11日在莫斯科與普廷面對面會談，成為俄羅斯入侵烏克蘭以來，首位與普廷會面的歐洲領導人。在歷時75分鐘的會談後，內哈默發出聲明直言，「這不是一次友好的訪問」；奧地利政府也稱，內哈默總理與俄羅斯領導人之間的對話「非常直接、公開且強硬」。

    內哈默表示，他當面向普廷傳達最重要的訊息，就是在烏克蘭的戰爭必須立刻結束，「這樣下去對雙方有害而無利。我談到了俄軍在布查（Bucha）和烏國其他地方犯下的嚴重戰爭罪行，也強調必須追究責任，我還明確告訴普廷總統，只要烏克蘭有平民死亡，對俄羅斯的制裁就會繼續存在並加強。」

    內哈默說：「我剛從烏克蘭結束行程來到這，親眼目睹俄國侵略戰爭所造成的巨大痛苦。莫斯科之行及與普廷總統的會談是我的職責，也是我的責任感，我希望能夠盡我所能去阻止敵對行動，或至少為受苦受難的烏國平民帶來具體的人道主義進展。」

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