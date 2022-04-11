畫面曝光！ 紐約時代廣場驚傳爆炸巨響 民眾嚇壞四處逃竄

現場民眾聽到爆炸聲後開始逃竄。（圖擷取自@bdball 推特）

2022/04/11 14:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約時代廣場在10日傳出爆炸聲，讓現場的民眾們嚇得驚慌失措四處逃竄，民眾逃竄的過程中也被拍成影片PO在推特上，而這起事件之後確認為地下氣體累積過多，導致人孔蓋爆炸的小火災，所幸無人傷亡。

綜合外媒報導，在當地時間的10日下午6點45分，靠近第七大道的西43街傳出巨大爆炸聲響，可以看到影片中所有民眾馬上開始放足狂奔，並不時發出尖叫聲與回頭張望，拍攝者不斷問著「到底發生什麼事情？」、「我聽到有聲音」，紐約警察局也在第一時間封鎖現場區域。

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經過調查後，紐約市消防局（FDNY）表示有3處人孔蓋因為電線故障的火星而發生爆炸與火災，爆炸區域附近的一氧化碳濃度升高，目前正在排氣作業，尚無有任何人因這起事件而受傷。

Huge bang in Times Square around 6:50… followed by sirens and hundreds of people running away. Not sure what it was… but a lot of people on edge! #NYC #TimesSquare pic.twitter.com/nhTtSbKe4S — Brad Ball （@bdball） April 10, 2022

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