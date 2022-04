畫面曝光！ 紐約時代廣場驚傳爆炸巨響 民眾嚇壞四處逃竄

2022/04/11 14:12

〔即時新聞/綜合報導〕美國紐約時代廣場在10日傳出爆炸聲,讓現場的民眾們嚇得驚慌失措四處逃竄,民眾逃竄的過程中也被拍成影片PO在推特上,而這起事件之後確認為地下氣體累積過多,導致人孔蓋爆炸的小火災,所幸無人傷亡。

綜合外媒報導,在當地時間的10日下午6點45分,靠近第七大道的西43街傳出巨大爆炸聲響,可以看到影片中所有民眾馬上開始放足狂奔,並不時發出尖叫聲與回頭張望,拍攝者不斷問著「到底發生什麼事情?」、「我聽到有聲音」,紐約警察局也在第一時間封鎖現場區域。

經過調查後,紐約市消防局(FDNY)表示有3處人孔蓋因為電線故障的火星而發生爆炸與火災,爆炸區域附近的一氧化碳濃度升高,目前正在排氣作業,尚無有任何人因這起事件而受傷。

