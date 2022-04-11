驚悚影片慎入！疑誤認是友軍 烏克蘭士兵突遭俄戰車近距離砲擊

一輛T-72戰車緩慢靠近，不過烏軍疑似認為這輛戰車為友軍，並未有任何防備，等到T-72戰車開到他們面前時，突然近距離朝他們開火。（圖擷自推特）

2022/04/11 12:54

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄開戰後，戰爭影像持續在網路上流傳，經常成為網路或媒體話題，現又流傳一段影片，一群烏克蘭士兵移誤認前來開來的戰車為友軍，在毫無防備的情況下，戰車近距離開火的驚悚影片。

近日在網路上流傳一段影片，一群烏克蘭士兵在路旁聊天，前方一輛T-72戰車緩慢靠近，不過烏軍疑似認為這輛戰車為友軍，並未有任何防備，等到T-72戰車開到他們面前時，突然近距離朝他們開火，這群烏克蘭士兵就消失在煙塵之中，生死不明，拍攝者見狀後立刻拔腿狂奔，在拍攝者逃跑時，再度聽到一聲砲擊聲響。

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不過這段影片的拍攝地點與日期不明，網友也紛紛討論，有人質疑烏克蘭多年前退役了大部分T-72，而俄羅斯軍隊中有超過2000輛現役T-72戰車，如果烏克蘭士兵看到T-72戰車向他們靠近，他們應該不會就這麼放鬆地站著。

也有人認為可能是駕駛操作失誤，甚至有人推測這輛T-72戰車可能是投降俄軍，為了復仇故意詐降開火。

#UKRAINE



Ukrainian troops get killed by Russian T-72B3 from very close, they thought their area was secure and safe until a Russian tank payed them a visit. Location and date undisclosed. pic.twitter.com/W6Oxzwp750 — UkraineMaps （@MapsUkraine） April 10, 2022

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