驚悚影片慎入！疑誤認是友軍 烏克蘭士兵突遭俄戰車近距離砲擊

〔即時新聞/綜合報導〕烏俄開戰後,戰爭影像持續在網路上流傳,經常成為網路或媒體話題,現又流傳一段影片,一群烏克蘭士兵移誤認前來開來的戰車為友軍,在毫無防備的情況下,戰車近距離開火的驚悚影片。

近日在網路上流傳一段影片,一群烏克蘭士兵在路旁聊天,前方一輛T-72戰車緩慢靠近,不過烏軍疑似認為這輛戰車為友軍,並未有任何防備,等到T-72戰車開到他們面前時,突然近距離朝他們開火,這群烏克蘭士兵就消失在煙塵之中,生死不明,拍攝者見狀後立刻拔腿狂奔,在拍攝者逃跑時,再度聽到一聲砲擊聲響。

不過這段影片的拍攝地點與日期不明,網友也紛紛討論,有人質疑烏克蘭多年前退役了大部分T-72,而俄羅斯軍隊中有超過2000輛現役T-72戰車,如果烏克蘭士兵看到T-72戰車向他們靠近,他們應該不會就這麼放鬆地站著。

也有人認為可能是駕駛操作失誤,甚至有人推測這輛T-72戰車可能是投降俄軍,為了復仇故意詐降開火。

#UKRAINE



Ukrainian troops get killed by Russian T-72B3 from very close, they thought their area was secure and safe until a Russian tank payed them a visit. Location and date undisclosed. pic.twitter.com/W6Oxzwp750