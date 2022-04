一張圖了解烏俄最新戰況！ 俄軍仍被困在伊久姆地區無法向南推進

2022/04/11 12:36

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,烏軍以精準的情報與優秀的戰術,讓俄軍連連敗退,從原本的烏克蘭北邊撤退至烏東戰線。

專門製作烏俄戰爭地圖的推特用戶Ukraine War Map在推特po出一張照片,可以看到有小部分的哈爾科夫北方俄軍往後撤退,烏克蘭東部有零星的衝突,俄軍仍然被困在伊久姆地區,無法向南邊推進。

雖然俄軍已將重心轉至烏東頓巴斯(Donbas)地區,先前有消息傳出,俄軍正在重組烏克蘭的行動指揮部隊,改由曾在敘利亞擁有豐富作戰經驗的的南部軍區司令德沃爾尼科夫(Alexander Dvornikov)負責指揮前線,但自開戰以來受戰損、運輸補給規劃紊亂等影響,俄羅斯開戰至今已折損將近四分之一兵力,因兵源短缺,俄羅斯將徵召退伍軍人及免役人員上戰場,俄軍最少還需要1個星期重整旗鼓才能到其他地方作戰。

Map of the approximate situation in Ukraine as of 00:00 UTC 11/04/22.#UkraineCrisis #UkraineUnderAttack #Breaking #Kyiv #Kharkiv #Odesa #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/TmEP6PCKvc