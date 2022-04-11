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    一張圖了解烏俄最新戰況！ 俄軍仍被困在伊久姆地區無法向南推進

    專門製作烏俄戰爭地圖的推特用戶Ukraine War Map製作了最新戰況圖。（圖擷取自@War_Mapper 推特）

    專門製作烏俄戰爭地圖的推特用戶Ukraine War Map製作了最新戰況圖。（圖擷取自@War_Mapper 推特）

    2022/04/11 12:36

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，烏軍以精準的情報與優秀的戰術，讓俄軍連連敗退，從原本的烏克蘭北邊撤退至烏東戰線。

    專門製作烏俄戰爭地圖的推特用戶Ukraine War Map在推特po出一張照片，可以看到有小部分的哈爾科夫北方俄軍往後撤退，烏克蘭東部有零星的衝突，俄軍仍然被困在伊久姆地區，無法向南邊推進。

    雖然俄軍已將重心轉至烏東頓巴斯（Donbas）地區，先前有消息傳出，俄軍正在重組烏克蘭的行動指揮部隊，改由曾在敘利亞擁有豐富作戰經驗的的南部軍區司令德沃爾尼科夫（Alexander Dvornikov）負責指揮前線，但自開戰以來受戰損、運輸補給規劃紊亂等影響，俄羅斯開戰至今已折損將近四分之一兵力，因兵源短缺，俄羅斯將徵召退伍軍人及免役人員上戰場，俄軍最少還需要1個星期重整旗鼓才能到其他地方作戰。

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