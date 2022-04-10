強森突訪基輔展現支持 澤倫斯基不放棄與俄和平談判（不斷更新）

澤倫斯基表示，將持續追求以外交手段與俄羅斯解決紛爭的方法。（美聯社）

2022/04/10 08:40

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責和多國制裁，2月24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭。本報根據路透、法新社、彭博、CNN、BBC等外電，整理了截至台灣時間4月10日最新情勢發展，讓讀者快速掌握俄烏衝突最新進展。

＊澤倫斯基9日接受《美聯社》專訪時提到，他不願失去利用外交手段與俄羅斯解決紛爭的機會，並呼籲西方各國持續軍援。

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＊烏克蘭國家核電公司負責人科廷（Petro Kotin）與專家前往車諾比核電廠附近的高輻射汙染區域「紅色森林」調查。科廷表示，所有曾在紅色森林駐紮的俄軍士兵，在30天內都會得到程度不一的輻射病狀。

＊烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，9日與俄羅斯進行第3次換俘，12名烏方軍人獲釋歸返，包括一名女性軍官，另有14名平民也正踏上歸途，但韋列舒克沒有交代有多少俄羅斯人獲釋。

＊英國首相強森（Boris Johnson）9日抵達基輔訪問澤倫斯基，展現對烏克蘭的堅定支持，並宣布會運送1億英鎊（1.3億美元）高級軍事裝備給烏克蘭武裝部隊，這項援助方案包括星光防空飛彈（Starstreak）、800枚反戰車飛彈以及其他精準武器彈藥。

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