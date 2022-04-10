為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    強森突訪基輔展現支持 澤倫斯基不放棄與俄和平談判（不斷更新）

    澤倫斯基表示，將持續追求以外交手段與俄羅斯解決紛爭的方法。（美聯社）

    澤倫斯基表示，將持續追求以外交手段與俄羅斯解決紛爭的方法。（美聯社）

    2022/04/10 08:40

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責和多國制裁，2月24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭。本報根據路透、法新社、彭博、CNN、BBC等外電，整理了截至台灣時間4月10日最新情勢發展，讓讀者快速掌握俄烏衝突最新進展。

    ＊澤倫斯基9日接受《美聯社》專訪時提到，他不願失去利用外交手段與俄羅斯解決紛爭的機會，並呼籲西方各國持續軍援。

    ＊烏克蘭國家核電公司負責人科廷（Petro Kotin）與專家前往車諾比核電廠附近的高輻射汙染區域「紅色森林」調查。科廷表示，所有曾在紅色森林駐紮的俄軍士兵，在30天內都會得到程度不一的輻射病狀。

    ＊烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，9日與俄羅斯進行第3次換俘，12名烏方軍人獲釋歸返，包括一名女性軍官，另有14名平民也正踏上歸途，但韋列舒克沒有交代有多少俄羅斯人獲釋。

    ＊英國首相強森（Boris Johnson）9日抵達基輔訪問澤倫斯基，展現對烏克蘭的堅定支持，並宣布會運送1億英鎊（1.3億美元）高級軍事裝備給烏克蘭武裝部隊，這項援助方案包括星光防空飛彈（Starstreak）、800枚反戰車飛彈以及其他精準武器彈藥。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    接受《美聯社》專訪 澤倫斯基：不放棄追求和平機會
    2022/04/10 08:20

    接受《美聯社》專訪 澤倫斯基：不放棄追求和平機會
    俄軍在輻射禁區挖戰壕 烏克蘭核電公司：30天內會出現輻射病症
    2022/04/10 07:36

    俄軍在輻射禁區挖戰壕 烏克蘭核電公司：30天內會出現輻射病症

    溫泉2房728萬起 捷運紅線搶手溫泉莊園
    超保密！ 英相強森突訪基輔 澤倫斯基秀照片高喊：我的朋友
    2022/04/10 07:15

    超保密！ 英相強森突訪基輔 澤倫斯基秀照片高喊：我的朋友
    Surprise！英相強森突襲訪問基輔 與澤倫斯基當面會談
    2022/04/09 22:30

    Surprise！英相強森突襲訪問基輔 與澤倫斯基當面會談

    吳淡如推薦投資 男主持連喊：跟！
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播