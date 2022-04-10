為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    接受《美聯社》專訪 澤倫斯基：不放棄追求和平機會

    澤倫斯基表示，他不會放棄與俄羅斯和平談判的機會。（美聯社）

    澤倫斯基表示，他不會放棄與俄羅斯和平談判的機會。（美聯社）

    2022/04/10 08:20

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯自2月24日入侵烏克蘭以來已超過6週，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）9日接受《美聯社》專訪時提到，他不願失去利用外交手段與俄羅斯解決紛爭的機會，並呼籲西方各國持續軍援。

    澤倫斯基在總統府內接受《美聯社》專訪，他身著一貫的橄欖綠服飾，面色略顯疲憊。澤倫斯基表示：「我知道沒有人願意和那些當前在折磨烏克蘭的單一個人或群體談判，這可以理解，做為一個男人、一個父親，我非常了解這點，但如果我們有機會的話，我不想失去透過外交手段解決爭端的機會。」

    澤倫斯基認為，儘管烏克蘭人民在6週多的抗戰過程中目睹了戰爭的恐怖，但烏克蘭人仍會持續追求和平，不過到目前為止，烏克蘭與俄羅斯之間的談判，都是不包含俄羅斯總統普廷在內的低層級談判。

    澤倫斯基強調：「我們必須戰鬥，但我們是要為了生命而戰，當生命消逝殆盡後，我們不可能去為了『塵埃』而戰，這就是為什麼停止這場戰爭很重要。」

    澤倫斯基在訪談中提到目前仍在被圍困的港口城市馬立波（Mariupol），指出馬立波目前的戰鬥是整場戰爭的核心，馬立波的烏軍正吸引大量敵軍，如果馬立波被攻陷，烏克蘭會陷入困境。

    被問到從西方國家及美國獲得的軍援是否足以扭轉戰局時，澤倫斯基坦言：「還沒有，而且軍援數量還不夠。」呼籲各國持續加強軍援。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    俄軍在輻射禁區挖戰壕 烏克蘭核電公司：30天內會出現輻射病症
    2022/04/10 07:36

    俄軍在輻射禁區挖戰壕 烏克蘭核電公司：30天內會出現輻射病症
    超保密！ 英相強森突訪基輔 澤倫斯基秀照片高喊：我的朋友
    2022/04/10 07:15

    超保密！ 英相強森突訪基輔 澤倫斯基秀照片高喊：我的朋友

    資深藝人曝：我靠這款瘦腰了！
    小弟準備開溜？白俄列「不友善國家」偏偏少了烏克蘭與台灣等9國
    2022/04/10 06:38

    小弟準備開溜？白俄列「不友善國家」偏偏少了烏克蘭與台灣等9國
    俄遭制裁想自足發展 俄媒：台灣走幾十年才成半導體「制霸之島」
    2022/04/10 06:33

    俄遭制裁想自足發展 俄媒：台灣走幾十年才成半導體「制霸之島」

    全台最重磅重劃區 稀有頂級地段搶先收藏
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播