接受《美聯社》專訪 澤倫斯基：不放棄追求和平機會

澤倫斯基表示，他不會放棄與俄羅斯和平談判的機會。（美聯社）

2022/04/10 08:20

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯自2月24日入侵烏克蘭以來已超過6週，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）9日接受《美聯社》專訪時提到，他不願失去利用外交手段與俄羅斯解決紛爭的機會，並呼籲西方各國持續軍援。

澤倫斯基在總統府內接受《美聯社》專訪，他身著一貫的橄欖綠服飾，面色略顯疲憊。澤倫斯基表示：「我知道沒有人願意和那些當前在折磨烏克蘭的單一個人或群體談判，這可以理解，做為一個男人、一個父親，我非常了解這點，但如果我們有機會的話，我不想失去透過外交手段解決爭端的機會。」

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澤倫斯基認為，儘管烏克蘭人民在6週多的抗戰過程中目睹了戰爭的恐怖，但烏克蘭人仍會持續追求和平，不過到目前為止，烏克蘭與俄羅斯之間的談判，都是不包含俄羅斯總統普廷在內的低層級談判。

澤倫斯基強調：「我們必須戰鬥，但我們是要為了生命而戰，當生命消逝殆盡後，我們不可能去為了『塵埃』而戰，這就是為什麼停止這場戰爭很重要。」

澤倫斯基在訪談中提到目前仍在被圍困的港口城市馬立波（Mariupol），指出馬立波目前的戰鬥是整場戰爭的核心，馬立波的烏軍正吸引大量敵軍，如果馬立波被攻陷，烏克蘭會陷入困境。

被問到從西方國家及美國獲得的軍援是否足以扭轉戰局時，澤倫斯基坦言：「還沒有，而且軍援數量還不夠。」呼籲各國持續加強軍援。

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