注意！研究：常吃陽痿藥恐致「3種眼部病變」風險劇增

最新一項研究顯示，經常服用ED藥物將導致出現視力問題的風險增加85％，專家認為，這種後果可能源自ED藥物影響人體血液流動所致。（美聯社）

2022/04/09 15:37

〔即時新聞／綜合報導〕現代男人遭遇勃起功能障礙（Erectile Dysfunction，ED）時常選擇求助藥物，最新一項研究顯示，經常服用ED藥物將導致出現視力問題的風險增加85％，專家認為，這種後果可能源自ED藥物影響人體血液流動所致。

綜合外媒報導，最新發表在《JAMA眼科雜誌》的研究報告中，加拿大溫哥華不列顛哥倫比亞大學（UBC）的研究團隊提交了上述成果，他們針對總數超過20萬名男性進行健康數據比對調查，進一步找出服用ED藥物與眼部疾病之間的關聯。

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研究顯示，經常服用治療勃起功能障礙藥物的男性，發生漿液性視網膜剝離（serous retinal detachment，SRD）、視網膜靜脈阻塞（retinal vein occlusion，RVO）與缺血性視神經病變（ION）的風險都高出一般人，其中SRD的機率更是常人的2.58倍。

不過研究人員也表示，雖然與不用藥者的對照數字看起來很驚人，用藥民眾實際上罹患視力疾病的比例仍然很低，重點在於，這項研究成功指出長期服用ED藥物與眼部疾病之間存在顯著關聯，據其推測，這些藥物影響人體血液流動是造成眼部病變的原因。

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