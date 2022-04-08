回應澤倫斯基 澳洲援烏20輛可抗地雷「野外征服者」裝甲車

澳洲在7日宣布將贈送20輛「野外征服者」（Bushmaster）四輪驅動裝甲車給烏克蘭，以便烏克蘭安全轉移士兵與平民。（翻攝澳洲國防部）

2022/04/08 13:47

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭遭到俄羅斯血腥入侵，多個國家回應烏克蘭求援；面對烏克蘭總統澤倫斯基的求援，澳洲在7日宣布將贈送20輛「野外征服者」（Bushmaster）四輪驅動裝甲車給烏克蘭，以便烏克蘭安全轉移士兵與平民。

澤倫斯基在3月31日與澳洲國會視訊，希望澳洲能提供該國製造的「野外征服者」，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）在4月1日同意請求，但當時並未告知明確的贈送數量。

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根據澳洲國防部公告與《CNN》報導，7日，澳洲總理莫里森表示將贈送20輛「野外征服者」給烏克蘭，並在當日於昆士蘭安伯利皇家空軍基地進行部分「野外征服者」的上機作業，透過空軍C-17運輸機載運。

這些裝甲車以橄欖綠塗裝，上頭畫有烏克蘭國旗和「與烏克蘭團結」字樣，其中2輛裝甲車可作救護用，另外塗裝紅色十字架標誌；除此之外，它們配有無線電、GPS，且額外強化過裝甲以增加保護力。

澳洲國防部表示將持續與烏克蘭合作，制定後勤援助計畫，並提供烏克蘭軍方陸軍培訓課程。

莫里森指出，這些澳製裝甲車可用來保護軍事機動運輸，能安全載運士兵到戰鬥地點，「運輸過程中，『野外征服者』可以在地雷、簡易爆炸裝置、砲彈碎片與小型軍火的攻擊中有效保護烏克蘭軍民」。

澳洲國防部補充，加上這些裝甲車，澳洲已承諾提供烏克蘭約1億6500萬美元的防禦性軍事援助，另提供烏克蘭平民6500萬美元的人道支援，同時也將運送7萬噸煤炭援烏。

圖為「野外征服者」上機情況。（翻攝澳洲國防部）

圖為「野外征服者」上機情況。（翻攝澳洲國防部）

圖為「野外征服者」上機情況。（翻攝澳洲國防部）

這些「野外征服者」畫有烏克蘭國旗。（翻攝澳洲國防部）

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