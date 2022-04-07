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    澳媒曝機密信件：中國早展開利誘 要求索羅門建解放軍基地

    有澳媒獨家取得一份外流文件，內容顯示，早在2020年中國就已向索國展開接觸，討論在該國本土建立解放軍基地的構想。（路透檔案照）

    有澳媒獨家取得一份外流文件，內容顯示，早在2020年中國就已向索國展開接觸，討論在該國本土建立解放軍基地的構想。（路透檔案照）

    2022/04/07 14:06

    〔即時新聞／綜合報導〕中國與索羅門群島日前簽署安全合作協議，雙方聲稱此協議無涉中國在索羅門建立軍事基地，然而有澳媒獨家取得一份外流文件，內容顯示，早在2020年中國就已向索國展開接觸，討論在該國本土建立解放軍基地的構想。

    根據澳洲《天空報》報導，該報自索羅門內部消息人士取得一封機密信件，寄件方署名為中航國際成套設備有限公司（AVIC-INTL）總經理錢榮，收件者則是索羅門群島伊沙貝爾省（Isabel）前省長基科洛（Leslie Kikolo），信件主體為一份意向合約書。

    錢榮藉由這份意向書對索國表示，中航國際成套設備公司有意在伊沙貝爾省承租一片土地，租期長達75年，目的在建構中國解放軍的海軍基地。

    作為回報，錢榮向時任伊省省長的基科洛承諾，中方將在基礎設施、教育及體育等項目上大力協助索國發展，而中航國際成套設備公司也會以專業知識與技術，協助索國提高當地教育水準，並推動與兩國間的軍事合作。

    報導指出，這封信件的日期押在2020年9月29日，是台灣與索羅門群島斷交剛滿一週年之際。

    諷刺的是，在中索簽署安全合作協議後，面對來自國際社會的擔憂，雙方均對外宣稱此協議無涉中國在當地建立軍事基地，而索國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）更公開向該國人民保證，「無論現在或未來，索羅門群島國土上永遠不會存在任何外國軍事基地或相關機構」，更否認曾收到中方建立軍事基地的合作邀請。

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