俄戰爭罪罄竹難書 烏檢調查近4500罪狀

烏國檢方今天表示，檢方正在調查俄軍據信涉及的4468宗戰爭罪情事。圖為布查大屠殺現場。（美聯社）

2022/04/06 17:12

〔中央社〕俄羅斯最近在烏克蘭布查鎮（Bucha）犯下令人髮指的暴行、全球醞釀祭出新一波制裁之際，烏國檢方今天表示，檢方正在調查俄軍據信涉及的4468宗戰爭罪情事。

英國「衛報」報導，烏國檢察官辦公室公布的數據顯示，俄軍入侵以來，估計有165名孩童不幸喪命，而截至今天為止，烏國正在調查的戰爭罪狀高達4468宗，且以日增數百宗的速度增加中。

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烏克蘭檢察總長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）在布查鎮開記者會時，形容這座最近脫離俄軍控制的基輔近郊小鎮慘遭「地獄般蹂躪」，矢言「懲罰讓我國國土淪為地獄的這些沒人性的人」。

她並在稍後發出的聲明中說：「俄羅斯會在海牙為布查負責。」

烏克蘭檢察官辦公室表示，全國各地已經展開審前調查，包括基輔、哈爾科夫州（Kharkiv）、蘇梅州（Sumy）、尼古拉耶夫州（Mykolaiv）、頓內茨克州（Donetsk）、盧甘斯克州（Luhansk）等都在進行當中。

維涅迪克托瓦說：「我們正在蒐集證據，提供給本國法院以及海牙的國際刑事法院（International Criminal Court）。

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