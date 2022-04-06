殺害300平民「布查屠夫」曝光！ 戰前上教堂接受祝福

歐莫別科夫在參與烏克蘭侵略戰爭前，曾經多次被表揚與贈勳，去年11月他特別到東正教教會祈禱，獲得哈巴羅夫斯克（Khabarovsk）主教的祝福。（圖擷取自推特）

2022/04/06 14:15

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭收復首都基輔市郊布查鎮（Bucha）後，發現大量平民遭俄羅斯軍隊蓄意屠殺，甚至有人被「行刑式」處決，屍體棄置在亂葬崗，至少300人喪命，涉嫌主導這次行動的指揮官曝光，是被稱作「布查屠夫」（Butcher of Bucha）的歐莫別科夫（Azatbek Omurbekov）。

英國《泰唔士報》報導，烏克蘭志願者情報組織InformNapalm發現，40多歲的歐莫別科夫中校是俄軍獨立64機動步兵旅的指揮官，該旅參與布查的佔領行動。據了解，在歐莫別科夫的主導下，俄軍屠殺手無寸鐵的平民，野蠻強姦婦女和兒童。

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InformNapalm在網站上公開歐莫別科夫的家庭住址、電子郵件、電話號碼，並稱他是布查大屠殺背後的「軍事惡棍」（military villain），讓烏克蘭平民的屍體被扔在道路上，或被丟棄至亂葬崗。

報導提到，歐莫別科夫在參與烏克蘭侵略戰爭前，曾經多次被表揚與贈勳，去年11月他特別到東正教教會祈禱，獲得哈巴羅夫斯克（Khabarovsk）主教的祝福。

歐莫別科夫在儀式後說，「歷史證明，我們戰鬥時都是靠自己靈魂所進行，武器不是最重要的，教堂是一個我們可以進行聖餐，並為即將到來的活動做準備的地方。在上帝的祝福下，我們希望實現與祖先一樣的成就。」

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Волонтери InformNapalm знайшли дані командира в/ч 51460, 64-та окрема мотострілецька бригада, яка за попередніми даними скоїла воєнні злочини в м.#Буча, Київської області.



підполковник Омуреков Азатбек Асанбековичhttps://t.co/GUzLmMwxBD pic.twitter.com/v8AQCCQJpr — InformNapalm （@InformNapalm） April 3, 2022

俄軍獨立64機動步兵旅指揮官歐莫別科夫（Azatbek Omurbekov）涉嫌主導布查大屠殺。（圖擷取自InformNapalm）

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