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    狡辯！謊稱布查街上遺體是活人還會動 BBC打臉俄羅斯

    俄羅斯宣稱躺在烏克蘭布查街頭的遺體（右）是活人，連手都會動，但外媒旋即打臉俄國的說法。（圖擷自@@RussianEmbassyC推特）

    俄羅斯宣稱躺在烏克蘭布查街頭的遺體（右）是活人，連手都會動，但外媒旋即打臉俄國的說法。（圖擷自@@RussianEmbassyC推特）

    2022/04/05 15:34

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭控訴俄羅斯軍隊在基輔西北方小鎮布查（Bucha）屠殺平民，俄方則強調這些都是烏國製造的假消息，並上傳影片宣稱躺在布查街頭的遺體是活人還會動，但英國廣播公司（BBC）旋即打臉俄國的說法。

    《BBC》報導，俄羅斯駐加拿大大使館在推特PO出影片，可以看到俄軍車輛當時正在撤離布查，右側路邊躺著1具遺體，在車輛經過時似乎右手往上抬了一下，因此聲稱這是有人在偽造平民死亡。

    然而，經過仔細觀察後可以發現，其實這是車輛擋風玻璃一塊髒汙所造成的錯覺，遺體的手並沒有移動。《BBC》將俄國影片中的遺體和蓋帝圖像（Getty Images）、《法新社》的照片交互對照，證實那確實是平民陳屍街頭。

    俄羅斯外交部還辯稱那些烏克蘭當局所公布的死者照片，都沒有出現應該具有的「屍僵」現象，所謂屍僵指的是人在死亡後幾個小時後，會出現肌肉收縮和僵硬的狀況。

    不過，俄軍是在3月30日撤離布查，烏軍則在4月2日進入並發現屠殺慘況。曾在科索沃、盧安達進行戰爭罪調查的法醫專家對此表示，經過4天之後屍僵通常都會消退。

    除此之外，俄國指稱布查街頭遺體並沒有出現明顯的「汙漬」，病理學家認為，如果所謂「汙漬」是指血液的話這很正常，因為依照武器和擊中距離的不同，出血狀況會有很大的差異，不一定會流很多血，或者是被寒冷天氣下所穿著的厚重衣服吸收。

    另外，俄羅斯國防部也聲稱布查在俄軍控制之下，沒有任何居民遭受暴力對待，但這樣的說法遭當地民眾紛紛反駁，例如1名教師指稱俄軍逮捕5名男性後，隨即處決其中1人，還有居民透露俄羅斯士兵會系統性地搶劫公寓，大家只能躲在地窖裡讓他們搶走貴重物品和食物。

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