俄軍屠殺布查平民 狗狗守在遺體旁不願離去令人鼻酸

布查當地平民遭到俄軍殘殺，有外媒記者更發現，在其中一名遇難者身旁趴著一隻狗狗，在收屍人員到場將遺體收走時，那隻狗狗仍持續在一旁守候，讓人看了格外鼻酸。（法新社）

2022/04/05 12:09

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭超過一個月，烏軍近日收復基輔西北方小鎮布查（Bucha），卻發現當地平民遭到俄軍殘殺，甚至傳出俄軍有性侵烏克蘭少女、殺狗吃肉等惡行，有外媒記者更發現，在其中一名遇難者身旁趴著一隻狗狗，雖然無法確認死者是否是牠的主人，但在收屍人員到場將遺體收走時，那隻狗狗仍持續在一旁守候，讓人看了格外鼻酸。

俄羅斯軍隊在數日前突撤離烏克蘭首都基輔郊區，烏國軍民也因此收復部分地區，但在收付的過程中也發現俄軍的殘暴屠殺行徑，據指到目前已發現超過400人被殺害的屍體，不論是在戶外的道路旁，還是一些民宅的家中，幾乎隨處都可看到屍橫遍野的慘狀，這番有如煉獄的慘況，也讓西方國家嚴厲抨擊俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin），美國總統拜登4日也再次直呼俄羅斯總統普廷為「戰犯」（war criminal），並呼籲以戰爭罪審判普廷。不過，針對外界指控，俄羅斯則始終否認犯下相關罪行。

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有外媒記者更拍下，在布查周邊發現，有一隻狗狗在遇難者身旁趴著，看上去像是在守護他，雖然無法確認遇難者是否是那條狗狗的主人，但在收屍人員到場將遇難者遺體裝袋後，那條狗狗仍持續守在一旁，相關畫面也引發外界關注，網友認為狗狗對他的主人不離不棄，並以此呼籲外界與烏克蘭站在一起。

布查當地平民遭到俄軍殘殺，有外媒記者更發現，在其中一名遇難者身旁趴著一隻狗狗，在收屍人員到場將遺體收走時，那隻狗狗仍持續在一旁守候，讓人看了格外鼻酸。（法新社）

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