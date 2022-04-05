上海疫情失控 社區幹部揭防疫慘況

上海疫情全面爆發，昨日社群媒體流傳一段9分多鐘的錄音，在對話中居委書記被住戶問到崩潰，甚至直言「上海的防疫政策完全就是混亂」。示意圖。（美聯社）

2022/04/05 08:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近期急速升溫，上海的疫情更是全面爆發，雖然官方持續高壓管控，但網路上陸續流傳出真實慘狀，中媒消息指出，昨日社群媒體流傳一段9分多鐘的錄音，在對話中居委書記被住戶問到崩潰，甚至直言「上海的防疫政策完全就是混亂」，哭訴雖然都有嘗試向上匯報疫情，但現在上級連電話也不接了，哽咽表示其實她也被迫將小孩一個人丟在家裡。

中國上海近期疫情大爆發，在社群媒體上昨日流傳一段社區女住戶與居委書記的對話，在這段9分多鐘的錄音中，女住戶原本要向居委書記反映防疫無作為，沒有對陽性確診的住戶進行管控，反而是讓有陽性與沒陽性的人混在一起，但居委書記無奈表示已經盡力向上匯報的同時，也說到情緒崩潰當場哽咽。據指這段對話錄音曝光後，已獲得超過350萬人次瀏覽。

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根據該名女性居委書記指出，她每天都在向一線領導反映問題，但現在「他們電話都不接了」，並直言「你不知道現實情況嗎？現實情況是上海所有的方艙醫院不管造好的沒造好的，所有人已經爆滿」。她也控訴「這個是上海市防疫政策的錯誤」、「上海防疫政策完全就是混亂」，同時也自爆「我家裡也是小孩一個人在家，也沒人管他，我也就是扔掉了家庭在這裡工作，我也需要上面有好的政策來給我」、「現實是沒有，知道吧？沒有！（哽咽）」。

該名居委書記也說，「我現在的工作都是居民，居民買什麼快賣什麽代賣什麼，都是我個人墊資，墊了幾萬塊，我自己都搞不清楚了。我剛剛早上一個多小時在跟領導講的話，我就是現在貼錢還在賣命，這已經不是我工作了」、「不是我不想做，不是我居委會不想幹，我現在要菜沒菜，要人沒人要啥沒啥，現在妳還好，妳是給我打電話的，很多人是跑到居委會跟我鬧的，陽性也在跟我鬧。妳說我這個工作做得下去嗎」。

悽慘情境令人難以直視詳細對話錄音內容如下：

書記：妳好請講。

村民：妳好，妳是南新四村的書記是吧？

書記：你請講。

村民：妳居委電話打不通，然後我們樓道現在很嚴重，妳們怎麽處理呢？

書記：什麽叫很嚴重？

村民：有確診兩個陽性，然後昨天自測是4條槓，這個只是目前公開的消息，還有幾戶人家沒有公開。

現在已經等於說涉及到5、6、7家人家都是屬於有陽性，一共一幢樓一共才10家人家，妳讓我們這種這種我怎麽敢開門，然後妳們又不來消毒，又不來封樓，又又不來大白，然後我們東西也沒法弄，然後還繼續讓我們有確診的樓組找密接來分發東西。妳這個是讓我們全部樓都變成陽性是吧？

書記：這樣喔，妳先打我這個電話，妳打的是哪個180的電話嗎？還是什麽？

村民：我不知道我剛剛打的電話，妳們居委電話打不通。

書記：我這個手機裡面有兩個號，我不知道妳打我的是哪個號，妳是135還是180的號。

村民：有什麽關係？

書記：如果180的號我有個號跟我同號的最後一個數字不一樣，妳打這個電話，我們所有的發現的，做抗原測試發現的人員全部再彙總，然後我們上報，等待上級說轉運就把他們轉運走。

村民：那不是轉運不轉運，妳們要工作要做到位。就是妳們首先確保有陽性的，妳要把他們門封掉或是怎麽或是消毒什麽的，妳要做這個工作。

書記：消毒我們小區整個面上的前天晚上已經全部...

村民：前天晚上昨天昨天人家確診的，妳昨天消毒消過毒嗎？我們樓道裡面消過毒嗎？

書記：我跟妳講居委沒有這個消毒能力，這個消毒是專業的。

村民：我要匯報給妳，我能匯報給誰，我這邊能匯報給誰呢？

書記：我給妳防疫辦的電話。

村民：不是妳是我居委我先要找妳，然後防疫辦的話妳們匯報...匯報給防疫辦是這樣子的流程嗎

書記：我們也是不停的每天不停的在匯報的，你以為我們不急嗎，我們也很急，我們一直催着上面把陽性人員接走，接走接走接走。

村民：這樣子一一棟樓裡面有六七戶人家都是有陽性，妳說怎麽辦？

書記：我跟妳說一下，我們也是很急阿，啊我跟妳講一模一樣的，妳是樓棟內接觸，我是居委會也每天有幾百號人到居委會，裡面有很多也都是陽性的，一模一樣的，我跟妳的心裡的想法是一模一樣。

村民：不是，妳們還有...我不是讓妳們...大家都是無辜的，我跟妳說，這個都是不停的檢測檢測，妳傳我我傳你傳過來的，大家都是受害者，我跟妳說，但是妳要作爲的，或是政策改變，妳說讓人家居家隔離，把人家門封好，怎麽樣處理？

妳要有政策處理的，或是把人家陽性接走，怎麼怎麽樣封掉然後殺毒然後什麼什麽的，妳要真的現在妳不管不問陽性人自由進出，妳這樣子就讓我們全部變陽性了。

書記：小姑娘，我剛剛早上用一個多小時在跟上級領導反映的，就是妳現在跟我講的這些所有的問題。

村民：妳們坐在居委，妳還有這種大白的衣服穿，還有這種防護，我連門都不敢開，我樓道裡面到處都是不能開門，是不能開門。

書記：是不能開門，不能跟人家接觸。

村民：我怎麽辦？

書記：我穿大白是因爲我每天還得跟這些未知的確診的人員在接觸，所以我不得不穿大白，我這個衣服我也不想穿，我最好也把自己關在家裡，我也不想上班，我今天早上跟領導已經講了，我沒有能力也沒有實力來處理這些問題，我能力不足不要讓我工作了，真的我不是對了妳發牢騷，我真的早上就是跟領導在這麽說，上海防疫政策完全就是混亂。

村民：對怎麽辦？我也很同情，對我知道的對，我也知道居委...

書記：抗原冊子給妳們，你們樓道裡如果發現有確診的，我們網上匯報，你知道吧。

村民：妳看抗原冊子給我們，對，然後妳還讓有確診的密接的老婆分發，發給我們到我們手上，沒確診，沒有陽性也變陽性了。

書記：請問妳覺得誰來發？

村民：這樣子的話妳們不是有大白工作人員。

書記：誰來發？妳說。

村民：妳這樣子才不如不要發。

書記：妳妳妳這樣不發好了。

村民：真的妳這樣子不是讓人家變成陽性嗎？妳本身政策就有規定。

書記：我跟妳處的危險環境是一模一樣的，只不過我比妳多了一套大白，確實是比妳們多了一套大白，但是我每天跟他們在接觸的，對吧？如果我沒有這一套衣服防護。

村民：我可以兩三天我不開門，我後面56789天的我不開門，我吃什麽的，我還有孩子，我吃什麽我怎麽辦，我家裡垃圾怎麽辦，我該怎麽辦呢？

書記：真的只有上海市政府出政策了，不是我一個居委能解決的，我知道妳們也很難，我也很急。

這真的不是，我每天就跟領導在呼籲，我現在全部是直接找一線領導的，現在他們電話都不接我了，知道吧？這個是上海市防疫政策的錯誤。

村民：那你那。

書記：真的，我也知道妳也說不出話，我真的我也說不出話。

村民：那那怎麽辦？就是造反了以後。

書記：所以我現在跟妳講，妳現在把如果我給妳個電話，18017...

村民：不是妳妳妳這個電話不是那個一張，一張條子上面都有的是吧？就是那個條子上面的電話

書記：有的，你發現兩條槓的，全部報到我這個電話上，我們會彙總，然後直接上報。上報了，後面如果上面說轉運我們就轉運全部轉運走，我們一直推着上面給他轉走。

村民：不是現在是有確診的，就接到防疫辦電話的人都沒有轉走，然後兩條槓妳卻不。

書記：你不知道現實情況嗎？現實情況是上海所有的方艙醫院不管造好的沒造好的，所有人已經爆滿。

村民：我知道的妳可以改變政策或是怎麽樣子改變政策。

書記：改變政策不是我居委會的事情了，是上海市政府的事情。

村民：那那現在就是天下大亂了，上海就沒有王法，就沒有公平，沒有什麽警察沒有公平。

書記：政府再沒有好的措施出來，真的是要亂了，我在這邊雖然是居民區的書記，我也就這句話，真的，我也天天承受這麽大的精神壓力。

村民：我實在是沒有辦法，我現在門也不敢開，對我大人就算了，對我還有小小朋友我該怎麽辦，我一幢樓裡面一共10戶人家，7幢人家都有問題，我該怎麽怎麽辦。

書記：小姑娘，我家裡也是小孩一個人在家，也沒人管他，我也就是扔掉了家庭在這裡工作，我也需要上面有好的政策來給我，我可以對居民有交代，現實是沒有，知道吧？沒有！（哽咽）

這個工作讓我身心疲累，心跳100多次我真的也做不下去，外地的領導講我無能爲力，我現在的工作都是居民，居民買什麼快賣什麽代賣什麼，都是我個人墊資，墊了幾萬塊，我自己都搞不清楚了。我剛剛早上一個多小時在跟領導講的話，我就是現在貼錢還在賣命，這已經不是我工作了，知道吧？

我也無能爲力，我每天面對妳們的電話，我也心裡承受很大的壓力，我無能爲力，知道吧？不是我不想做，不是我居委會不想幹，我現在要菜沒菜，要人沒人要啥沒啥，現在妳還好，妳是給我打電話的，很多人是跑到居委會跟我鬧的，陽性也在跟我鬧。妳說我這個工作做得下去嗎

村民：對我不敢出門，確實我是不敢出門，如果我敢出門的話，因爲我電話打不通，妳們電話就是實在打不通。

書記：我的電話是打爆的狀態，我私人電話也被他們放出去了，我私人電話也是被打爆的，好吧？

所以我現在的工作已經不是工作了，是在要我的命了。

村民：妳們這種領導一層一層上級匯報下去，就沒有結果了，上海就這樣子了。

書記：妳看上海的政策有改變嗎，孫春蘭來了，我希望她能來有個好的政策。

村民：那永遠就是這種陽性，不封不弄走來走去，那永永遠永遠不就是...

書記：這就不是我一個小小的居委書記能回答妳的話了。

村民：那...

書記：我這樣好吧？我也多說無益，也就這樣好吧？謝謝。

上海疫情全面爆發，昨日社群媒體流傳一段9分多鐘的錄音，在對話中居委書記被住戶問到崩潰，甚至直言「上海的防疫政策完全就是混亂」。（圖擷自YouTube）

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