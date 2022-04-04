上海官員踢爆官方PCR造假 怒批「專家快被搞瘋」！

上海疾控中心官員踢爆官方APP「健康雲」的核酸檢測結果涉嫌造假，還痛批上海近期防疫措施荒腔走板。（美聯社，本報合成）

2022/04/04 20:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國近期武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情大爆炸，重災區之一的上海市更是民怨四起，沒想到這幾天又傳出一段電話錄音，上海疾控中心官員直接踢爆官方APP「健康雲」的核酸檢測結果涉嫌造假，還痛批上海近期防疫措施荒腔走板，專家建議都沒用，引發網路熱議。

綜合媒體報導，自疫情蔓延以來，中國各省市紛紛推出「健康碼」（Health Code）供民眾當作個人電子通行證使用，用戶若接受檢測，可以通過輸入健康碼，在「健康雲」APP即時查詢自己的檢測結果。

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不過近日網路流傳一段長20分46秒的錄音，引發網友熱烈討論，但目前這段錄音已被強行下架。微信公眾號「我會永遠在你身後」 本月2日指出，該錄音為一名上海市民針對父親的健康碼問題諮詢上海市疾控中心，與一名女科長的對話內容。

從中可以聽到，該市民聲稱父親在當地某酒店隔離，接受過2次核酸檢測，之後在健康雲上查詢的結果顯示為PCR陰性，沒想到，沒多久父親就接到疾控中心電話通知，指檢測結果是陽性，要求轉移酒店隔離或直接去方艙醫院。致電的市民對此感到納悶，與接電話的基層人員一番爭執後，電話轉由科長接聽，他再追問女科長健康雲的數據是否為真實有效？還是一切以疾控中心為準？

這位科長聽完後，馬上要來電的市民打市政府投訴專線，而且直接投訴「健康雲信息虛假」，「一切以疾控中心為準，健康雲與疾控中心不是一伙的」。此話讓市民驚問：「信息虛假？我唯一的渠道（管道），你給我說是虛假的？我可以這麼理解吧？就是目前，疾控中心也好，醫療資源也好，12345（投訴專線）也好，健康（雲）也好，你們這幾個都是分裂的，你們都沒有形成統一的戰線。這就是上海政府的問題，對吧？」

接著2人又聊了很多，女科長甚至批評起政府防疫體系，政策荒腔走板，官員不聽專業人員提出的意見，把專家全都搞瘋，「你不要認為，我們醫護人員或者專業人員都是飯桶，我們都知道重點是什麼，但是沒人聽。」

之後市民向女科長坦承自己有電話錄音，女科長也表示沒關係。

「我會永遠在你身後」認為，該市民原本打算偷偷錄音爆料出去，但在對話過程中，被女科長同樣憤慨的態度打動，才提醒對方「少說話，保全自身」。目前上海官方未證實此事，錄音也被下架，但質疑「健康雲」數據造假的聲浪不斷。

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近日一段上海疾控中心官員踢爆官方APP「健康雲」的核酸檢測結果造假的錄音，引發網路熱議。（法新社）

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