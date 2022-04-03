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    小弟反了？ 哈薩克︰尊重烏主權 不承認克里米亞、烏東獨立

    哈薩克總統副幕僚長蘇萊梅諾夫強調，哈國尊重烏克蘭主權，不承認克里米亞與烏東獨立。（圖／哈薩克總統府官網）

    哈薩克總統副幕僚長蘇萊梅諾夫強調，哈國尊重烏克蘭主權，不承認克里米亞與烏東獨立。（圖／哈薩克總統府官網）

    2022/04/03 15:14

    〔編譯陳成良／綜合報導〕哈薩克共和國高層官員指出，和俄羅斯在經濟及軍事上有聯繫，俄羅斯一直希望哈薩克在俄烏戰事上與莫斯科站在同一陣線，但該國強調應尊重烏克蘭的領土完整，也不承認克里米亞及烏東分離份子自稱的兩個共和國獨立。

    哈薩克作為前蘇聯加盟國，與俄羅斯保持緊密關係，1月間初哈薩克因為上調能源價格，導致民怨沸騰，出現暴亂，俄羅斯也伸出援手，派部隊協助穩定局勢。不過此前，哈薩克已拒絕讓其軍隊加入俄羅斯侵略烏克蘭行動的要求。

    哈薩克總統副幕僚長蘇萊梅諾夫（Timur Suleimenov）接受法國網媒《歐洲動態》（euractiv）專訪時表示，哈薩克是歐亞經濟聯盟（Eurasian Economic Union）一員，也是集體安全條約組織（CSTO）成員，因此與俄在軍事及經濟上都是盟友。

    但他強調，相關條約不適用於俄烏問題，直指雖俄方希望獲得哈薩克支持，但須尊重烏克蘭領土，哈方不承認克里米亞及頓巴斯地區的狀況，只接受聯合國的決定。

    蘇萊梅諾夫又提到，俄羅斯已立法禁止將俄烏的狀況形容為戰爭，俄方的稱呼是「特別軍事行動」，但哈薩克不會諱言。

    《法國國際廣播電台》（RFI）分析，哈薩克的表態，似乎透露了俄羅斯的鄰國盟友戒備俄國總統普廷意圖恢復前蘇聯帝國版圖的野心。

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