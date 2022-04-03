座車遭火箭擊中 立陶宛紀錄片導演傳在馬立波身亡

立陶宛紀錄片導演科維達維丘斯傳出在被俄軍圍攻的烏克蘭城市馬立波死亡，享年45歲。（圖擷自推特）

2022/04/03 14:27

〔即時新聞／綜合報導〕立陶宛紀錄片導演科維達維丘斯（Mantas Kvedaravicius）傳出在被俄軍圍攻的烏克蘭城市馬立波（Mariupol）身亡，享年45歲，烏克蘭當局控訴，科維達維丘斯是遭俄軍殺害。

綜合媒體報導，國際紀錄片電影節Artdocfest創辦人、俄羅斯導演曼斯基（Vitaly Mansky）透露，「科維達維丘斯在馬立波被殺害，他手裡拿著相機」，立陶宛紀錄片導演兼製片人吉德蕾（Giedre Zickyte）也在臉書表示，才華洋溢的科維達維丘斯死亡，讓大家的心都碎了，對於立陶宛電影界和全世界來說是一個可怕的損失。

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傳出科維達維丘斯是在乘車準備離開馬立波時遇襲，座車被火箭擊中，送醫不治，不過相關消息尚未獲得官方證實。

科維達維丘斯生於1976年，畢業於維爾紐斯大學（Vilnius University），接著取得劍橋大學社會人類學的學位，他在2016年柏林國際影展上首映《馬立波》，紀錄當地自2014年以來就是烏軍與親俄武裝份子衝突的故事，描述馬立波是一座擁有頑強生存意志的城市。

While trying to leave #Mariupol, the ???????? occupiers killed Lithuanian director Mantas Kvedaravičius, who is the author of the documentary Mariupolis.

RIP #StopRussia #RussianWarCrimes pic.twitter.com/5EfZ9jEWQU — ArmyInform （@armyinformcomua） April 2, 2022

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