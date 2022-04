座車遭火箭擊中 立陶宛紀錄片導演傳在馬立波身亡

2022/04/03 14:27

〔即時新聞/綜合報導〕立陶宛紀錄片導演科維達維丘斯(Mantas Kvedaravicius)傳出在被俄軍圍攻的烏克蘭城市馬立波(Mariupol)身亡,享年45歲,烏克蘭當局控訴,科維達維丘斯是遭俄軍殺害。

綜合媒體報導,國際紀錄片電影節Artdocfest創辦人、俄羅斯導演曼斯基(Vitaly Mansky)透露,「科維達維丘斯在馬立波被殺害,他手裡拿著相機」,立陶宛紀錄片導演兼製片人吉德蕾(Giedre Zickyte)也在臉書表示,才華洋溢的科維達維丘斯死亡,讓大家的心都碎了,對於立陶宛電影界和全世界來說是一個可怕的損失。

傳出科維達維丘斯是在乘車準備離開馬立波時遇襲,座車被火箭擊中,送醫不治,不過相關消息尚未獲得官方證實。

科維達維丘斯生於1976年,畢業於維爾紐斯大學(Vilnius University),接著取得劍橋大學社會人類學的學位,他在2016年柏林國際影展上首映《馬立波》,紀錄當地自2014年以來就是烏軍與親俄武裝份子衝突的故事,描述馬立波是一座擁有頑強生存意志的城市。

While trying to leave #Mariupol, the ???????? occupiers killed Lithuanian director Mantas Kvedaravičius, who is the author of the documentary Mariupolis.

RIP #StopRussia #RussianWarCrimes pic.twitter.com/5EfZ9jEWQU