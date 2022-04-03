座車遭火箭擊中 立陶宛紀錄片導演傳在馬立波身亡
〔即時新聞／綜合報導〕立陶宛紀錄片導演科維達維丘斯（Mantas Kvedaravicius）傳出在被俄軍圍攻的烏克蘭城市馬立波（Mariupol）身亡，享年45歲，烏克蘭當局控訴，科維達維丘斯是遭俄軍殺害。
綜合媒體報導，國際紀錄片電影節Artdocfest創辦人、俄羅斯導演曼斯基（Vitaly Mansky）透露，「科維達維丘斯在馬立波被殺害，他手裡拿著相機」，立陶宛紀錄片導演兼製片人吉德蕾（Giedre Zickyte）也在臉書表示，才華洋溢的科維達維丘斯死亡，讓大家的心都碎了，對於立陶宛電影界和全世界來說是一個可怕的損失。
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傳出科維達維丘斯是在乘車準備離開馬立波時遇襲，座車被火箭擊中，送醫不治，不過相關消息尚未獲得官方證實。
科維達維丘斯生於1976年，畢業於維爾紐斯大學（Vilnius University），接著取得劍橋大學社會人類學的學位，他在2016年柏林國際影展上首映《馬立波》，紀錄當地自2014年以來就是烏軍與親俄武裝份子衝突的故事，描述馬立波是一座擁有頑強生存意志的城市。
While trying to leave #Mariupol, the ???????? occupiers killed Lithuanian director Mantas Kvedaravičius, who is the author of the documentary Mariupolis.— ArmyInform （@armyinformcomua） April 2, 2022
RIP #StopRussia #RussianWarCrimes pic.twitter.com/5EfZ9jEWQU