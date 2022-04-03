為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    烏國平民反擊！ 俄軍吃「加料」餅乾中毒亡 500人酒精中毒住院

    烏克蘭國防情報總局證實，伊久姆地區的居民向俄軍提供有毒的餅乾，造成2人中毒身亡、28人嚴重中毒送醫急救。（@DI_Ukraine 推特）

    烏克蘭國防情報總局證實，伊久姆地區的居民向俄軍提供有毒的餅乾，造成2人中毒身亡、28人嚴重中毒送醫急救。（@DI_Ukraine 推特）

    2022/04/03 14:09

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭，除了烏軍奮勇抵抗外，烏克蘭的平民也以自己的方式抵禦侵略，烏克蘭國防情報總局也證實了這個消息，表示伊久姆（Izium）地區有俄軍士兵吃下當地居民提供的食物後，因為中毒而死傷無數。

    綜合外媒報導，烏克蘭國防情報總局（Defence intelligence of Ukraine）在臉書PO文表示，伊久姆地區的居民向俄軍提供有毒的餅乾，造成2人中毒身亡、28人嚴重中毒送醫急救，另外有500名俄軍因不明原因酒精中毒住院。

    烏克蘭官員表示，先前有消息傳出烏克蘭老婦人請俄軍吃點心，導致多名俄軍中毒死亡，俄羅斯軍方稱這些事件為「非戰鬥損失」。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    烏克蘭大港敖德薩疑遭飛彈攻擊 爆炸聲不斷、市區竄濃煙
    2022/04/03 12:48

    烏克蘭大港敖德薩疑遭飛彈攻擊 爆炸聲不斷、市區竄濃煙
    俄軍從未掌握制空權！ 英國防部：烏防空系統仍嚴重威脅俄空軍
    2022/04/03 11:48

    俄軍從未掌握制空權！ 英國防部：烏防空系統仍嚴重威脅俄空軍

    亞灣新榮耀 智慧海港城 星玥灣引領 璀璨心生活
    哈薩克總統與普廷通話達共識 簽署協議使烏克蘭成為中立國
    2022/04/03 11:45

    哈薩克總統與普廷通話達共識 簽署協議使烏克蘭成為中立國
    出面控訴俄軍犯下戰爭罪！布查平民：2名男童撤離時被打死
    2022/04/03 11:26

    出面控訴俄軍犯下戰爭罪！布查平民：2名男童撤離時被打死

    三菱電機：超靜音空調 整合高效電漿淨化
    俄軍撤離還四處埋地雷 澤倫斯基痛批：遺體竟被設置詭雷
    2022/04/03 08:50

    俄軍撤離還四處埋地雷 澤倫斯基痛批：遺體竟被設置詭雷
    屠殺！俄撤退烏至少行刑式槍決280人、拿兒童當人肉盾牌
    2022/04/03 08:44

    屠殺！俄撤退烏至少行刑式槍決280人、拿兒童當人肉盾牌
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播