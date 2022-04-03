烏國平民反擊！ 俄軍吃「加料」餅乾中毒亡 500人酒精中毒住院

烏克蘭國防情報總局證實，伊久姆地區的居民向俄軍提供有毒的餅乾，造成2人中毒身亡、28人嚴重中毒送醫急救。（@DI_Ukraine 推特）

2022/04/03 14:09

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭，除了烏軍奮勇抵抗外，烏克蘭的平民也以自己的方式抵禦侵略，烏克蘭國防情報總局也證實了這個消息，表示伊久姆（Izium）地區有俄軍士兵吃下當地居民提供的食物後，因為中毒而死傷無數。

綜合外媒報導，烏克蘭國防情報總局（Defence intelligence of Ukraine）在臉書PO文表示，伊久姆地區的居民向俄軍提供有毒的餅乾，造成2人中毒身亡、28人嚴重中毒送醫急救，另外有500名俄軍因不明原因酒精中毒住院。

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烏克蘭官員表示，先前有消息傳出烏克蘭老婦人請俄軍吃點心，導致多名俄軍中毒死亡，俄羅斯軍方稱這些事件為「非戰鬥損失」。

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????Жителі Ізюмського району «пригостили» окупантів отруєними пиріжками. В результаті двоє окупантів загинули одразу, ще 28 потрапили до реанімації. Близько 500 військовослужбовців РФ знаходяться в лікарнях внаслідок важкого отруєння алкоголем невідомого походження. pic.twitter.com/ratiNg4X8m — Defence intelligence of Ukraine （@DI_Ukraine） April 2, 2022

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