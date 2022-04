最新畫面曝！烏軍收復安托諾夫機場 全球最大運輸機慘不忍睹

2022/04/03 00:24

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅期入侵烏克蘭初期,俄軍進攻極具戰略位置的基輔安托諾夫(Antonov)機場(亦稱戈斯托梅Hostomel機場),導致全球最大運輸機「安托諾夫-225 夢想」(Antonov-225 Mrija)受戰火波及「陣亡」,如今隨著烏軍成功收復安托諾夫機場,An-225的最新情況也曝光了。

An-225是目前全世界最大的運輸機,且是唯一一架,沒想到在這次俄烏戰事中遭受戰火波及,損失重大,安托諾夫航空公司(ANTONOV Company)日前曾透露,在2月23日晚間An-225已經準備好要起飛到德國,不過隔天俄軍入侵,An-225來不及起飛,毀於戰火中。

根據美國太空科技公司「Maxar Technologies」拍攝的最新衛星影像顯示,原先佔領基輔周邊機場的俄軍已經撤離,烏軍逐一清理戰場,也成功拿回安托諾夫機場。美國智庫外交政策研究所(FPRI)專精俄羅斯戰情的資深研究員勞勃.李(Rob Lee)則在推特貼出多張照片說,An-225運輸機全毀,但有其他運輸機卻平安倖存下來。

在An-225被毀後,安托諾夫航空公司曾展開國際募款,希望募得30億美元(約新台幣841億元)來重建An-225,不過公司並未說明是重建全新的1架An-225,還是將未完工的An-225二號機重新組造。

