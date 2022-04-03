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    最新畫面曝！烏軍收復安托諾夫機場 全球最大運輸機慘不忍睹

    An-225是目前全世界最大的運輸機，且是唯一一架，沒想到在這次俄烏戰事中遭受戰火波及，損失重大。（圖取自推特）

    An-225是目前全世界最大的運輸機，且是唯一一架，沒想到在這次俄烏戰事中遭受戰火波及，損失重大。（圖取自推特）

    2022/04/03 00:24

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅期入侵烏克蘭初期，俄軍進攻極具戰略位置的基輔安托諾夫（Antonov）機場（亦稱戈斯托梅Hostomel機場），導致全球最大運輸機「安托諾夫-225 夢想」（Antonov-225 Mrija）受戰火波及「陣亡」，如今隨著烏軍成功收復安托諾夫機場，An-225的最新情況也曝光了。

    An-225是目前全世界最大的運輸機，且是唯一一架，沒想到在這次俄烏戰事中遭受戰火波及，損失重大，安托諾夫航空公司（ANTONOV Company）日前曾透露，在2月23日晚間An-225已經準備好要起飛到德國，不過隔天俄軍入侵，An-225來不及起飛，毀於戰火中。

    根據美國太空科技公司「Maxar Technologies」拍攝的最新衛星影像顯示，原先佔領基輔周邊機場的俄軍已經撤離，烏軍逐一清理戰場，也成功拿回安托諾夫機場。美國智庫外交政策研究所（FPRI）專精俄羅斯戰情的資深研究員勞勃．李（Rob Lee）則在推特貼出多張照片說，An-225運輸機全毀，但有其他運輸機卻平安倖存下來。

    在An-225被毀後，安托諾夫航空公司曾展開國際募款，希望募得30億美元（約新台幣841億元）來重建An-225，不過公司並未說明是重建全新的1架An-225，還是將未完工的An-225二號機重新組造。

    隨著烏軍成功收復安托諾夫機場，An-225的最新情況也曝光，可見An-225幾近全毀。（圖取自推特）

    隨著烏軍成功收復安托諾夫機場，An-225的最新情況也曝光，可見An-225幾近全毀。（圖取自推特）

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