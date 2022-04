畫面曝光！ 英提供「星光飛彈」告捷 烏軍擊毀俄Mi-28N直升機

2022/04/02 19:16

〔即時新聞/綜合報導〕英國日前交付烏軍「星光攜帶型防空飛彈」(Starstreak Anti-air Missiles),而烏軍近日使用此防空飛彈也順利擊落一架在盧甘斯克(Luhansk)地區飛行的俄羅斯Mi-28N直升機。

綜合外媒報導,英國國防大臣華勒斯(Ben Wallace)上月底表示,已交付烏克蘭軍隊「星光攜帶型防空飛彈」,可隨時投入戰場上使用;近日烏軍使用該款防空飛彈,在盧甘斯克地區成功擊落一架俄軍Mi-28N攻擊直升機,根據公布的影片,這架Mi-28N直升機在空中遭擊中,機尾一分為二當場墜毀。

英國國防部消息人士則透露,影像畫面顯示,「星光飛彈」在部署的第一週就已發揮作用。

「星光飛彈」是可攜式的防空飛彈系統,由泰雷茲空防公司(Thales Air Defence)研發製造,因其速度超過音速的3倍,被認為是該類別中最快的飛彈。

該飛彈系統由短程飛彈與飛彈控制系統組成,發射之後二級火箭彈頭會加速至3.5馬赫的速度,接近目標後飛彈主體會分為3枚獨立的攻擊彈頭,進而提高命中的準確度。

重量:14公斤(30.86磅)。

長度:1.397米(4英尺7英寸)。

直徑:13cm(5.1英寸)。

操作人數:1人。

有效射程:0.3-7km(0.19-4.35mi)。

彈頭:3枚延遲性高速爆炸彈頭。

彈頭量:0.9公斤(2磅)。

引爆機制:碰炸延遲引信。

速度:二級火箭啟動後達3.5馬赫。

制導系統:瞄準線半自動指令與半主動雷射制導。

A Russian military Mi-28N has been shot down today. [I've cropped the footage, original source below]



It appears to be impact detonation, so likely a MANPADS. https://t.co/i6Zo92hkhK pic.twitter.com/Jn4njHVVou