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    畫面曝光！ 英提供「星光飛彈」告捷 烏軍擊毀俄Mi-28N直升機

    烏軍使用「星光攜帶型防空飛彈」順利擊落一架在盧甘斯克地區飛行的俄羅斯Mi-28N直升機。（圖取自推特）

    烏軍使用「星光攜帶型防空飛彈」順利擊落一架在盧甘斯克地區飛行的俄羅斯Mi-28N直升機。（圖取自推特）

    2022/04/02 19:16

    〔即時新聞／綜合報導〕英國日前交付烏軍「星光攜帶型防空飛彈」（Starstreak Anti-air Missiles），而烏軍近日使用此防空飛彈也順利擊落一架在盧甘斯克（Luhansk）地區飛行的俄羅斯Mi-28N直升機。

    綜合外媒報導，英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）上月底表示，已交付烏克蘭軍隊「星光攜帶型防空飛彈」，可隨時投入戰場上使用；近日烏軍使用該款防空飛彈，在盧甘斯克地區成功擊落一架俄軍Mi-28N攻擊直升機，根據公布的影片，這架Mi-28N直升機在空中遭擊中，機尾一分為二當場墜毀。

    英國國防部消息人士則透露，影像畫面顯示，「星光飛彈」在部署的第一週就已發揮作用。

    「星光飛彈」是可攜式的防空飛彈系統，由泰雷茲空防公司（Thales Air Defence）研發製造，因其速度超過音速的3倍，被認為是該類別中最快的飛彈。

    該飛彈系統由短程飛彈與飛彈控制系統組成，發射之後二級火箭彈頭會加速至3.5馬赫的速度，接近目標後飛彈主體會分為3枚獨立的攻擊彈頭，進而提高命中的準確度。

    「星光飛彈」性能諸元：

    重量：14公斤（30.86磅）。
    長度：1.397米（4英尺7英寸）。
    直徑：13cm（5.1英寸）。
    操作人數：1人。
    有效射程：0.3－7km（0.19－4.35mi）。
    彈頭：3枚延遲性高速爆炸彈頭。
    彈頭量：0.9公斤（2磅）。
    引爆機制：碰炸延遲引信。
    速度：二級火箭啟動後達3.5馬赫。
    制導系統：瞄準線半自動指令與半主動雷射制導。

    英軍先前曾訓練烏軍使用「星光攜帶型防空飛彈」，其速度超過音速的3倍，被認為是該類別中最快的飛彈。（法新社）

    英軍先前曾訓練烏軍使用「星光攜帶型防空飛彈」，其速度超過音速的3倍，被認為是該類別中最快的飛彈。（法新社）

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