主要補給線之一！ 英國防部證實：烏克蘭收復基輔外圍據點

2022/04/01 21:28

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭參謀總部指出,烏軍已奪回基輔東北部切爾尼戈夫南方的斯洛博達(Sloboda)和盧卡什夫卡(Lukashivka)等村莊,對此,英國國防部今(1日)稍早也證實此消息,並指出切爾尼戈夫與基輔仍持續遭俄軍空襲。

根據英國國防部最新情報指出,烏克蘭軍隊重新奪回切爾尼戈夫南方的斯洛博達和盧卡什夫卡等2個村莊,此區域位於該市和基輔之間的主要補給線之一;而烏軍也持續對基輔東部和東北部進行成功但有限的反擊。

請繼續往下閱讀...

另外,英國國防部也指出,雖然俄羅斯宣稱減少在這些地區的活動,但切爾尼戈夫和基輔都遭受持續的空襲和飛彈襲擊。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 01 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/tazJHqMczF



???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/b1sBLFpfdb