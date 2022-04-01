主要補給線之一！ 英國防部證實：烏克蘭收復基輔外圍據點
2022/04/01 21:28
〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭參謀總部指出，烏軍已奪回基輔東北部切爾尼戈夫南方的斯洛博達（Sloboda）和盧卡什夫卡（Lukashivka）等村莊，對此，英國國防部今（1日）稍早也證實此消息，並指出切爾尼戈夫與基輔仍持續遭俄軍空襲。
根據英國國防部最新情報指出，烏克蘭軍隊重新奪回切爾尼戈夫南方的斯洛博達和盧卡什夫卡等2個村莊，此區域位於該市和基輔之間的主要補給線之一；而烏軍也持續對基輔東部和東北部進行成功但有限的反擊。
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另外，英國國防部也指出，雖然俄羅斯宣稱減少在這些地區的活動，但切爾尼戈夫和基輔都遭受持續的空襲和飛彈襲擊。
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 01 April 2022— Ministry of Defence ???????? （@DefenceHQ） April 1, 2022
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