主要補給線之一！ 英國防部證實：烏克蘭收復基輔外圍據點

英國國防部指出，烏軍已奪回基輔東北部切爾尼戈夫南部的斯洛博達和盧卡什夫卡等村莊。圖為毀壞的俄軍裝備。（歐新社）

2022/04/01 21:28

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭參謀總部指出，烏軍已奪回基輔東北部切爾尼戈夫南方的斯洛博達（Sloboda）和盧卡什夫卡（Lukashivka）等村莊，對此，英國國防部今（1日）稍早也證實此消息，並指出切爾尼戈夫與基輔仍持續遭俄軍空襲。

根據英國國防部最新情報指出，烏克蘭軍隊重新奪回切爾尼戈夫南方的斯洛博達和盧卡什夫卡等2個村莊，此區域位於該市和基輔之間的主要補給線之一；而烏軍也持續對基輔東部和東北部進行成功但有限的反擊。

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另外，英國國防部也指出，雖然俄羅斯宣稱減少在這些地區的活動，但切爾尼戈夫和基輔都遭受持續的空襲和飛彈襲擊。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 01 April 2022



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???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/b1sBLFpfdb — Ministry of Defence ???????? （@DefenceHQ） April 1, 2022

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