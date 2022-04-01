為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    主要補給線之一！ 英國防部證實：烏克蘭收復基輔外圍據點

    英國國防部指出，烏軍已奪回基輔東北部切爾尼戈夫南部的斯洛博達和盧卡什夫卡等村莊。圖為毀壞的俄軍裝備。（歐新社）

    英國國防部指出，烏軍已奪回基輔東北部切爾尼戈夫南部的斯洛博達和盧卡什夫卡等村莊。圖為毀壞的俄軍裝備。（歐新社）

    2022/04/01 21:28

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭參謀總部指出，烏軍已奪回基輔東北部切爾尼戈夫南方的斯洛博達（Sloboda）和盧卡什夫卡（Lukashivka）等村莊，對此，英國國防部今（1日）稍早也證實此消息，並指出切爾尼戈夫與基輔仍持續遭俄軍空襲。

    根據英國國防部最新情報指出，烏克蘭軍隊重新奪回切爾尼戈夫南方的斯洛博達和盧卡什夫卡等2個村莊，此區域位於該市和基輔之間的主要補給線之一；而烏軍也持續對基輔東部和東北部進行成功但有限的反擊。

    另外，英國國防部也指出，雖然俄羅斯宣稱減少在這些地區的活動，但切爾尼戈夫和基輔都遭受持續的空襲和飛彈襲擊。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    配備機槍、榴彈發射器！ 「野外征服者」甲車為烏國添戰力
    2022/04/01 20:12

    配備機槍、榴彈發射器！ 「野外征服者」甲車為烏國添戰力
    賑濟烏克蘭專戶 捐款突破9.4億元 今日午夜截止（不斷更新）
    2022/04/01 18:13

    賑濟烏克蘭專戶 捐款突破9.4億元 今日午夜截止（不斷更新）

    e化繳納牌照稅抽萬元百貨公司禮券
    澳洲將提供烏克蘭「野外征服者」甲車 額外再給5.4億軍援
    2022/04/01 18:02

    澳洲將提供烏克蘭「野外征服者」甲車 額外再給5.4億軍援
    俄軍戰車陷泥沼「無法自拔」超尷尬 烏軍「道路救援」開挖
    2022/03/30 05:56

    俄軍戰車陷泥沼「無法自拔」超尷尬 烏軍「道路救援」開挖

    第17屆 2022愛心獎現正接受提名
    才跑1000公里！ 烏克蘭擄獲2輛俄「龍捲風-U型」軍卡新車
    2022/03/29 06:24

    才跑1000公里！ 烏克蘭擄獲2輛俄「龍捲風-U型」軍卡新車
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播